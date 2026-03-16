Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat
Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat
Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, vineri, 13 martie 2026 o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing.
Asta în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul Blaj, localitate învecinată.
Proceduri similare au fost lansate la începutul lunii februarie 2026 și la finale anului 2025.
Valoarea totală estimată a achiziției este, la fel ca la procedura anterioară, de 246.135 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 24 martie 2026.
Potrivit caietului de sarcini. se dorește achiziționarea următoarelor produse:
– 1 POS cu imprimantă integrată / terminal portabil multifuncțional
– 1 imprimantă carduri și carduri
– 1 Sistem All in one
– 1 Automat de plată Tichete cu card si numerar
– Sistem automat de taxare compus din:
*2 validatoare pentru ușile de acces ale călătorilor
*1 computer de bord
*1 tablou de siguranțe
*1 echipament de comutație a semnalelor de date
*Buton pentru ponire pentru echipamentul de ticketing, integrat în bordul microbuzului electric
*antenă GPS/GPRS/ WLAN
*router 4G/%G+ WiFI pasageri – 1 bucată
*unitate afișaj LED/LCD Interior pasageri- 1 bucată
În cadrul proiectului „Achiziție sistem de e-ticketing în parteneriat Municipiul Blaj-Comuna Crăciunelu de Jos” s-a optat pentru câte un punct de vânzare a biletelor amplasate în comună respectiv în interiorul microbuzului electric folosit.
Microbuzul va fi dotat cu un POS cu casă de marcat încorporată. Bilete se vor putea cumpăra și pe loc de la șofer, plata fiind posibilă prin card bancar.
Pentru verificarea biletelor și a cardurilor de transport în comun, aceste POS-uri vor fi specializate și pentru verificarea biletelor și emiterea amenzilor în mijloacele de transport.
Data limită pentru primirea ofertelor este 24 martie 2026.
Anterior, administrația locală din Crăciunelu de Jos a achiziționat un microbuz electric destinat transportului spre și dinspre Blaj.
Pe lângă microbuz, proiectul finanțat prin PNRR a inclus și achiziția a două stații de încărcare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat
Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în...
