Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat

Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, vineri, 13 martie 2026 o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing.

Asta în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul Blaj, localitate învecinată.

Proceduri similare au fost lansate la începutul lunii februarie 2026 și la finale anului 2025.

Valoarea totală estimată a achiziției este, la fel ca la procedura anterioară, de 246.135 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 24 martie 2026.

Potrivit caietului de sarcini. se dorește achiziționarea următoarelor produse:

– 1 POS cu imprimantă integrată / terminal portabil multifuncțional

– 1 imprimantă carduri și carduri

– 1 Sistem All in one

– 1 Automat de plată Tichete cu card si numerar

– Sistem automat de taxare compus din:

*2 validatoare pentru ușile de acces ale călătorilor

*1 computer de bord

*1 tablou de siguranțe

*1 echipament de comutație a semnalelor de date

*Buton pentru ponire pentru echipamentul de ticketing, integrat în bordul microbuzului electric

*antenă GPS/GPRS/ WLAN

*router 4G/%G+ WiFI pasageri – 1 bucată

*unitate afișaj LED/LCD Interior pasageri- 1 bucată

În cadrul proiectului „Achiziție sistem de e-ticketing în parteneriat Municipiul Blaj-Comuna Crăciunelu de Jos” s-a optat pentru câte un punct de vânzare a biletelor amplasate în comună respectiv în interiorul microbuzului electric folosit.

Microbuzul va fi dotat cu un POS cu casă de marcat încorporată. Bilete se vor putea cumpăra și pe loc de la șofer, plata fiind posibilă prin card bancar.

Pentru verificarea biletelor și a cardurilor de transport în comun, aceste POS-uri vor fi specializate și pentru verificarea biletelor și emiterea amenzilor în mijloacele de transport.

Data limită pentru primirea ofertelor este 17 februarie 2026.

Anterior, administrația locală din Crăciunelu de Jos a achiziționat un microbuz electric destinat transportului spre și dinspre Blaj.

Pe lângă microbuz, proiectul finanțat prin PNRR a inclus și achiziția a două stații de încărcare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Digitalizare a procesului de avizare/autorizare la ISU Alba: Cum se transmit documentele începând din 16 martie 2026

Digitalizare a procesului de avizare/autorizare la ISU Alba: Cum se transmit documentele începând din 16 martie 2026 ISU Alba a anunțat că, începând de luni, 16 martie 2026, documentațiile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi depuse doar în format electronic, în baza noilor prevederi legale.

FOTO | Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu: „Vă așteptăm în weekend să profitați de ultimele zile pe pârtie!"

Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu Duminică, 22 martie 2026, va fi ultima zi de schi a sezonului 2025–2026 la Domeniul Schiabil Șureanu. Vineri, sâmbătă și duminică vor funcționa atât Teleschiul Curmătura, cât și Telescaunul Aușel.

FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu"

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu" Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu", iar trei dintre aceștia s-au calificat la

