Rămâi conectat

Politică Administrație

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunță publicul interesat că, în urma etapei de încadrare, planul menționat nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba si la sediul titularului din localitatea Aiud, Str. Cuza Vodă Nr.1, județul Alba, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

Observațiile publicului cu privire la încadrarea planului se primesc zilnic la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 19 ore

în

30 septembrie 2025

De

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează construirea unui pod peste Valea Geoagiului.  În prezent legătura auto intre strada Livezii si strada Plopilor, respectiv exploatațiile agricole, se face prin vad. De asemenea, trecerea pietonilor se […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

30 septembrie 2025

De

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.  „Este locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii […]

Citește mai mult

Politică Administrație

30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

29 septembrie 2025

De

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie  Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 30 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1.  Ordinea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În...
Actualitateacum o oră

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut

Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat  4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii? Un...
Curier Județeanacum 5 ore

2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 47 de minute

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Politică Administrațieacum 19 ore

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea