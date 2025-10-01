Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunță publicul interesat că, în urma etapei de încadrare, planul menționat nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba si la sediul titularului din localitatea Aiud, Str. Cuza Vodă Nr.1, județul Alba, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului cu privire la încadrarea planului se primesc zilnic la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.
