Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 18 zile la data publicării anunțului.

