Primăria Alba Iulia: Se primesc cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut calitatea de chiriași în locuințele supuse retrocedării
Primăria municipiului Alba Iulia a făcut, joi, 5 februarie 2026, un anunț important.
Primăria a anunțat că în perioada 09-20 februarie 2026 primește cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut calitatea de chiriași în locuințele supuse retrocedării ori cărora li s-a anulat prin hotărâre definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a unei locuințe retrocedate în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
Cererile se vor depune la Camera 8, la sediul Primăriei Alba Iulia, și vor fi însoțite de:
*contractele de închiriere pentru locuințele din casele retrocedate sau, după caz, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor din casele retrocedate;
*orice alte documente din care să rezulte calitatea de chiriaș al unei case retrocedate.
