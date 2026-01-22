Curier Județean

Primăria Alba Iulia, avertisment pentru cetățeni: Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Primăria Alba Iulia, avertisment pentru cetățeni: Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați

Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați, a anunțat, miercuri, 21 ianuarie 2026, Primăria Alba Iulia.

„Municipiul Alba Iulia informează cetățenii că terenul pe care urmează să fie implementat proiectul „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont” este proprietatea municipiului, este situat în intravilanul orașului, în zona de nord, pe strada Stadionului, în vecinătatea cartierelor Micești și Orizont.

Zona este delimitată de străzile: Stadionului, Azur, Episcop Emilian Birdaș, Rânca și Gârda.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

ATENȚIE!

Aruncarea, depozitarea sau abandonarea deșeurilor (moloz, materiale din construcții sau orice alt tip de deșeu) pe acest teren este STRICT INTERZISĂ

Nerespectarea acestei interdicții constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare, conform:

*OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

*Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

*Alte acte normative aplicabile

*Persoanele fizice sau juridice identificate vor fi sancționate cu amendă, iar cheltuielile pentru salubrizare și readucerea terenului la starea inițială vor fi recuperate de la cei responsabili.

Anuntul poate fi consultat aici: www.apulum.ro/index.php/primaria/finantari_detail/10379

Vă rugăm să respectați domeniul public, să contribuiți la protejarea mediului și la buna desfășurare a investițiilor publice reali”, se arată într-un anunț de interes public publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Alba Iulia.

