Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare
Peste 20 de persoane au fost evacuate în urma exploziei care a avut loc în Alba Iulia, pe strada Arnsberg, în această dimineață. Două persoane au fost rănite grave în urma incidentului.
Astfel, 22 de persoane au fost puse în imposibilitatea de a petrece următoarea perioada în locuințe. Primăria a anunțat că va oferi cazare gratuită pentru persoanele afectate.
Nouă persoane au cerut cazare în primă fază. Dintre acestea, au rămas doar două, cazare de Primăria Alba Iulia, la Hotel Transivanial, respectiv Caminul de Persoane Varstnice.
,,Au fost nouă persoane în primă fază care ne-au solicitat cazare, au rămas doar două. Una este cazată la Hotel Transilvania, cealaltă la Căminul de Persoane Vârstnice”, a declarat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, pentru Ziarul Unirea.
Alte două persoane ar putea fi cazate în următoarele ore la Căminul de Persoane Vârstnice, având totuși mai multe opțiuni la dispoziție.
,,Mai avem două persoane care au fost preluat de copii în această dimineață, iar în urmă cu puțină vreme ne-au solicitat cazare. I-am preluat să vadă dacă doresc să rămână la Căminul de Persoane Vârstnice. Ceilalți încă se gândesc la opțiuni, având mai multe”, a mai spus Marius Filimon.
Reamintim că, în urma incidentului, întreaga scară a fost evacuată, iar majoritatea persoanelor afectate s-au mutat temporar la rude, întrucât nu se cunoaște cu exactitate momentul în care vor putea reveni în locuințe.
