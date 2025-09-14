Prezentatorul TV Dan Negru la Monumentul „Calvarul Aiudului”: „Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”
Prezentatorul TV, Dan Negru a fost azi la Monumentul „Calvarul Aiudului”, situat în „Râpa robilor” sau „Dealul robilor”, locul în care au fost îngropați deținuții decedați în penitenciarul din Aiud, județul Alba.
Amplasat în partea de sud-vest a municipiului, monumentul măsoară 18 metri în înălțime, 6 metri lățime și 27 metri lungime, având deasupra 14 cruci de 6 metri, dispuse pe două șiruri îmbinate, peste care se află o cruce mare ușor înclinată.
„E Ziua Crucii azi. Astea-s cele 7 cruci îngemănate de la Aiud – 14 în total, pentru 14 septembrie! Aiudul e locul de exterminare a elitei românești”, a spus Negru.
Prezentatorul a amintit și de suferințele personale și colective legate de perioada represiunii comuniste:
„Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”
Monumentul simbolizează exact aceste suferințe: cele 14 cruci reprezintă martirii care duc pe umerii lor crucea cea mare – suferința neamului românesc, iar pe brațele crucii mari se află două găuri, simbol al ochilor plânși îndreptați spre Dumnezeu, singurul sprijin al deținuților.
Dan Negru a semnalat și lipsa recunoașterii pentru numeroase victime: „Vorbele multora sunt încă nerostite și numele multora sunt încă șterse…Tot de români! E Ziua Crucii azi.”
Citește și: 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci, singura sărbătoare în care se ţine post aspru
În același context, el a citat un fragment din Ioan Gură de Aur: „Crucea e făcută din slăbiciunile și înfrângerile noastre”, amintind de sacrificiile celor care au suferit.
Ziua de 14 septembrie coincide cu Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creștine și singura în care se ține post aspru și rugăciune.
Aceasta apare atât în calendarul bizantin (ortodox și greco-catolic), cât și în cel latin și aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului pe Golgota. Crucea de la Aiud devine astfel un simbol al rezilienței, credinței și suferinței neamului românesc.
Sursa foto: Facebook – Dan Negru
