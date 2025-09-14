Rămâi conectat

Curier Județean

Prezentatorul TV Dan Negru la Monumentul „Calvarul Aiudului”: „Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 minute

în

De

Prezentatorul TV Dan Negru la Monumentul „Calvarul Aiudului”: „Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”

Prezentatorul TV, Dan Negru a fost azi la Monumentul „Calvarul Aiudului”, situat în „Râpa robilor” sau „Dealul robilor”, locul în care au fost îngropați deținuții decedați în penitenciarul din Aiud, județul Alba.

Amplasat în partea de sud-vest a municipiului, monumentul măsoară 18 metri în înălțime, 6 metri lățime și 27 metri lungime, având deasupra 14 cruci de 6 metri, dispuse pe două șiruri îmbinate, peste care se află o cruce mare ușor înclinată.

„E Ziua Crucii azi. Astea-s cele 7 cruci îngemănate de la Aiud – 14 în total, pentru 14 septembrie! Aiudul e locul de exterminare a elitei românești”, a spus Negru.

Prezentatorul a amintit și de suferințele personale și colective legate de perioada represiunii comuniste:

„Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”

Monumentul simbolizează exact aceste suferințe: cele 14 cruci reprezintă martirii care duc pe umerii lor crucea cea mare – suferința neamului românesc, iar pe brațele crucii mari se află două găuri, simbol al ochilor plânși îndreptați spre Dumnezeu, singurul sprijin al deținuților.

Dan Negru a semnalat și lipsa recunoașterii pentru numeroase victime: „Vorbele multora sunt încă nerostite și numele multora sunt încă șterse…Tot de români! E Ziua Crucii azi.”

Citește și: 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci, singura sărbătoare în care se ţine post aspru

În același context, el a citat un fragment din Ioan Gură de Aur: „Crucea e făcută din slăbiciunile și înfrângerile noastre”, amintind de sacrificiile celor care au suferit.

Ziua de 14 septembrie coincide cu Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creștine și singura în care se ține post aspru și rugăciune.

Aceasta apare atât în calendarul bizantin (ortodox și greco-catolic), cât și în cel latin și aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului pe Golgota. Crucea de la Aiud devine astfel un simbol al rezilienței, credinței și suferinței neamului românesc.

Sursa foto: Facebook – Dan Negru

 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel dă asigurări că proiectul e pe drumul cel bun

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

14 septembrie 2025

De

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean, Alba dă asigurări că proiectul e pe drumul cel bun Construcția noii clădiri de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională din Alba face pași concreți înainte. Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a anunțat că proiectul se află în grafic și că există garanții […]

Citește mai mult

Curier Județean

14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la 100 km/h

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

14 septembrie 2025

De

14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la 100 km/h Zona de sud a județului Alba va fi de duminică, 14 septembrie, până la ora 20.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii au emis o atenționare pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cetatea, lună și bec după „Masa care Unește”: De la mesele lungi de aproape 3 kilometri, mii de aranjamente florale și tone de mâncare, la o curățenie ca la carte

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

14 septembrie 2025

De

FOTO | Cetatea, lună și bec după „Masa care Unește”: De la mesele lungi de aproape 3 kilometri, mii de aranjamente florale și tone de mâncare, la o curățenie exemplară La Alba Iulia, primele ore ale dimineții au adus o imagine surprinzătoare pentru cei care au ales să facă o plimbare prin șanțurile Cetății Alba […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 45 de minute

Sindicaliștii din administrație ies luni în stradă la București: Amenință cu GREVĂ GENERALĂ dacă Guvernul merge mai departe cu noile măsuri

Sindicaliștii din administrație ies luni în stradă la București: Amenință cu GREVĂ GENERALĂ dacă Guvernul merge mai departe cu noile...
Actualitateacum 2 ore

IMM România: Activitatea în turism, în picaj – „TVA de 21% va genera pierderi de peste 10 miliarde de lei”

IMM România: Activitatea în turism, în picaj – „TVA de 21% va genera pierderi de peste 10 miliarde de lei”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 7 ore

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
Ştirea zileiacum 9 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Sursa foto: Facebook - Dan Negru Sursa foto: Facebook - Dan Negru
Curier Județeanacum 15 minute

Prezentatorul TV Dan Negru la Monumentul „Calvarul Aiudului”: „Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan. Dar crucea grea pe care trebuie să o purtăm e că torționarii românilor au fost tot români!”

Prezentatorul TV Dan Negru la Monumentul „Calvarul Aiudului”: „Bunicii și părinții mei au fost deportați la Canal și în Bărăgan....
Curier Județeanacum 4 ore

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel dă asigurări că proiectul e pe drumul cel bun

Construcția noului spital din Alba merge înainte: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean, Alba dă asigurări că proiectul e pe drumul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum 3 zile

6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România

14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Academia de...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual

14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual “Ziua Muntelui” este marcată la 14 septembrie, data tradițională a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea