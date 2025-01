Prețul gazelor a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni: Facturi mai mari, pe fondul războiului ruso-ucrainean

Carduri de energie pentru săraci: Guvernul Ciolacu renunță la plafonarea prețurilor Austeritatea cheltuielilor guvernului in 2025 se va resimti si in facturile la energie. Din luna aprilie expira OUG care plafoneaza preturile la energie iar guvernul vrea ca masura sa continue dar nu pentru toti consumatorii, asa cum este in prezent. Citește și: Prețul gazelor […]