Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”

Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 29 ianuarie 2026, la Digi 24, că este „puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, arătând că, în momentul în care a făcut o declaraţie despre un eventual Executiv care să aibă minoritate în Parlament, premierul Ilie Bolojan a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi.

„Ştiţi că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate… dacă cineva te întreabă: e posibil? răspunzi: da, e posibil. Dar e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic. În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (…)

Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a explicat șeful statului.

Nicuşor Dan este de părere că actuala coaliţie de guvernare funcţionează, însă percepţia cu privire la modul în care acest lucru se întâmplă provoacă discuţii în rândurile investitorilor.

„E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul ăsta, mergem înainte”, a spus președintele, conform News.ro.

Întrebat dacă PSD i-a solicitat plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Nicușor Dan a răspuns: „Nu trebuie să îmi ceară mie, este un acord politic între patru partide, e foarte bine că ele şi-au asumat asta (…) mai departe e politică, oameni care de-a lungul timpului au să-şi plătească poliţe unul altuia, vorbesc de membri, nu de liderii de partid.

Dincolo de asta, eu văd că această coaliţie funcţionează. Cu opinteli, durează până se iau decizii, dar dincolo de asta…”.

