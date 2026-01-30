Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”
Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 29 ianuarie 2026, la Digi 24, că este „puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, arătând că, în momentul în care a făcut o declaraţie despre un eventual Executiv care să aibă minoritate în Parlament, premierul Ilie Bolojan a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi.
„Ştiţi că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate… dacă cineva te întreabă: e posibil? răspunzi: da, e posibil. Dar e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic. În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (…)
Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a explicat șeful statului.
Nicuşor Dan este de părere că actuala coaliţie de guvernare funcţionează, însă percepţia cu privire la modul în care acest lucru se întâmplă provoacă discuţii în rândurile investitorilor.
„E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul ăsta, mergem înainte”, a spus președintele, conform News.ro.
Întrebat dacă PSD i-a solicitat plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Nicușor Dan a răspuns: „Nu trebuie să îmi ceară mie, este un acord politic între patru partide, e foarte bine că ele şi-au asumat asta (…) mai departe e politică, oameni care de-a lungul timpului au să-şi plătească poliţe unul altuia, vorbesc de membri, nu de liderii de partid.
Dincolo de asta, eu văd că această coaliţie funcţionează. Cu opinteli, durează până se iau decizii, dar dincolo de asta…”.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost diagnosticat cu virusul Chikungunya, fiind primul caz de acest gen în România. Boala este transmisă prin mușcătura de țânțar, rară în Europa și întâlnită […]
FOTO | Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112
Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112 O intervenție contra-cronometru, în condiții dificile, a făcut diferența dintre viață și moarte. Doi polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara au demonstrat profesionalism și prezență de spirit, salvând un […]
Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE
Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE Termenul de tranziție RO e-Factura este introdus de Guvern până la 1 iunie 2026. Persoanele fizice impozitabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze sistemul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”
Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi” Preşedintele...
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care...
Curier Județean
31 ianuarie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026 și 02.02.2026-08.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026 și 02.02.2026-08.02.2026 Distribuție Energie Electrică România...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”
Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...