Premierul Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO”

Ilie Bolojan: „Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 21 august 2025, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.

„În toate aceste luni, aşa cum ştiţi, atunci când la un moment dat s-au pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri, cât se poate de respicat, nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acest a fost un punct cât se poate de clar.

Iar al doilea punct, în discuţiile cu aliaţii noştri, a fost acela că, având în vedere aparteninţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite al Americii, ale celorlalţi aliaţi”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 1, despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, potrivit news.ro.

Premierul a subliniat că şi în momentul de față, de pe aeroporturile noastre, se fac patrulări aeriene, se face poliţia aeriană pentru a supravegea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră şi se fac exerciţii militare în comun.

„Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţiei NATO”, a accentuat premierul Bolojan.

