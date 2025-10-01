Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian

În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile can. 127 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfințitul Părinte Cristian Dumitru Crișan, având calitatea de Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, este Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, până la alegerea noului Arhiepiscop Major.

Așa se arată într-o Notă Sinodală a Sinodului Episcopilor.

Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, care a încetat din viață joi, 25 septembrie 2025, la 94 de ani, a fost înmormântat luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, cel dintâi edificiu baroc românesc din Transilvania.

La funeralii, la care au fost prezenți sute de credincioși, a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Cardinalul Lucian Mureșan a fost înmormântat cu onoruri militare, prin executarea de către gardă a trei salve cu cartușe de manevră, statul român conferindu-i, în anul 2015, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer.

Sicriul cardinalului a fost așezat într-un mormânt amplasat în fața iconostasului, în partea dreaptă, în partea stângă aflându-se mormântul predecesorului său, Cardinalul Alexandru Todea, trecut la cele veșnice în primăvara anului 2002.

n catedrală, în altar, se mai află rămășițele pământești ale ctitorului său, episcopul Inocențiu Micu Klein. Nevoit să plece în exil, în 1744, Micu Klein a încetat din viață în 23 septembrie 1768, la Roma, fiind înmormântat în Biserica ‘Madonna del Pascolo’, de unde rămășițele sale pământești au fost transferate mai apoi la Biserica ‘Madonna dei Monti’. În 1997, s-a îndeplinit și ultima sa dorință, aceea ca osemintele sale ‘să-și aștepte învierea cea de obște în Mănăstirea de la Blaj’, fiind depuse în acel an în incinta Catedralei din Blaj.

De asemenea, tot în altar au fost depuse, în 2013, osemintele episcopului Atanasie Anghel, considerat ca fiind cel care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma în 1701, după ce acestea au fost deshumate pe cale arheologică din curtea unei biserici ortodoxe din Alba Iulia.

Situată în Piața 1848, locul în care au avut loc adunările populare din 3 aprilie și din 2/14 mai 1848, Catedrala „Sfânta Treime’ a fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, reamintește Agerpres.

