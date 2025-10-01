Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile can. 127 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfințitul Părinte Cristian Dumitru Crișan, având calitatea de Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, este Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, până la alegerea noului Arhiepiscop Major.
Citește și: VIDEO | Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Zi de doliu local în „Mica Romă”
Așa se arată într-o Notă Sinodală a Sinodului Episcopilor.
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, care a încetat din viață joi, 25 septembrie 2025, la 94 de ani, a fost înmormântat luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, cel dintâi edificiu baroc românesc din Transilvania.
La funeralii, la care au fost prezenți sute de credincioși, a participat și președintele României, Nicușor Dan.
Cardinalul Lucian Mureșan a fost înmormântat cu onoruri militare, prin executarea de către gardă a trei salve cu cartușe de manevră, statul român conferindu-i, în anul 2015, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer.
Sicriul cardinalului a fost așezat într-un mormânt amplasat în fața iconostasului, în partea dreaptă, în partea stângă aflându-se mormântul predecesorului său, Cardinalul Alexandru Todea, trecut la cele veșnice în primăvara anului 2002.
n catedrală, în altar, se mai află rămășițele pământești ale ctitorului său, episcopul Inocențiu Micu Klein. Nevoit să plece în exil, în 1744, Micu Klein a încetat din viață în 23 septembrie 1768, la Roma, fiind înmormântat în Biserica ‘Madonna del Pascolo’, de unde rămășițele sale pământești au fost transferate mai apoi la Biserica ‘Madonna dei Monti’. În 1997, s-a îndeplinit și ultima sa dorință, aceea ca osemintele sale ‘să-și aștepte învierea cea de obște în Mănăstirea de la Blaj’, fiind depuse în acel an în incinta Catedralei din Blaj.
De asemenea, tot în altar au fost depuse, în 2013, osemintele episcopului Atanasie Anghel, considerat ca fiind cel care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma în 1701, după ce acestea au fost deshumate pe cale arheologică din curtea unei biserici ortodoxe din Alba Iulia.
Situată în Piața 1848, locul în care au avut loc adunările populare din 3 aprilie și din 2/14 mai 1848, Catedrala „Sfânta Treime’ a fost construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, reamintește Agerpres.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, toți tinerii din România cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Virusul HPV este responsabil pentru apariția […]
2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate
2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate Hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări cod galben și portocaliu de inundații valabile pe mai multe râuri din Alba și alte județe din […]
Peste 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități de la stat. Cum pot părinții să obțină banii
Aproape 8.000 de euro pentru copiii cu dizabilități de la stat. Cum pot părinții să obțină banii Fiecare copil cu dizabilități poate primi peste 7,900 de euro prin proiectul ,,Tech Assist”. Preînscrierea pentru e-vouchere a început, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale considerând că este ,,o şansă reală pentru mii de copii”. ,,Peste 7.900 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În...
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din...
Știrea Zilei
FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur
Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....
Curier Județean
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii? Un...
2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Opinii Comentarii
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...