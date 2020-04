Povestea clubului ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei: pasiune fotbalistică în comuna Săsciori, pentru 120 de copii

Relativ nou pe harta fotbalistică a județului Alba, clubul ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei și-a câștigat în scurt timp un loc important în arealul “sportului rege” la nivel juvenil din zonă, rezultatele fiind unele de apreciat.

Povestea a debutat în mai 2017, în urmă cu nici trei ani, la inițiativa președintelui clubului, Florian Pintilie, și a antrenorului Florian Brumaru, în comuna Săsciori unde este baza de antrenamente și de jocuri, respectiv Stadionul “Energia” și sala de sport din localitate.

Încă de la început a existat o strategie clară în relația cu autoritățile locale, care au pus la dispoziție baza de pregătire, întreținută și dezvoltată permanent de reprezentanții ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

De asemenea există și în colaborarea cu părinții micuților fotbaliști un parteneriat ferm, în care fiecare parte își respectă atribuțiile: antrenorii se ocupă de pregătirea specifică, iar părinții se implică în susținerea financiară și morală a activității.

“Relația cu autoritățile locale și părinții este tot mai bună, observându-se că muncim bine și în interesul exclusiv al copiilor. În timp, ni s-au alăturat mai mulți sponsori locali, care ne-au sprijinit în planurile de dezvoltare, persoane cărora le mulțumim pe această cale”, a declarat antrenorul Florian Brumaru, fostul jucător al Unirii Alba Iulia.

Clubul beneficiază de două microbuze de 8+1 locuri, cu care se efectuează transportul gratuit la antrenamente și meciuri, fiecare copil este dotat cu echipament de antrenament, de joc și de prezentare, există materiale performante pentru ședințele de pregătire, iar dezideratul pe termen scurt este reprezentat de montarea unei instalații de nocturnă (pentru antrenamente), la arena din Săsciori, sperându-se ca lucrările să fie finalizate în vară. Condiții remarcabile de pregătire pentru cei peste 120 de puști ce visează ca peste câțiva ani să intre în lumina reflectoarelor.

*Plan de dezvoltare pe 7 ani

Printre obiectivele inițiale s-a mai regăsit un plan de dezvoltare pe o perioadă de 7 ani, respectat și pus în aplicare până în prezent. Pe scurt, acesta prevede înființarea în fiecare an a unei noi grupe de copii, cu vârsta de 5-6 ani, generație care să participe în anul respectiv la competiția corespondentă ca vârstă la nivelul județului Alba, mai precis Interliga Națională de Fotbal, iar grupa formată din copiii cu vârsta cea mai mare să acceadă în fiecare sezon într-o competiție superioară.

Astfel s-a plecat la drum cu un fot important de micuți fotbaliști, în jur de 50-60 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, domiciliați în municipiul Sebeș și în localități de pe Valea Frumoasei (Săsciori, Sebeșel, Laz, Răchita, Căpâlna, Șugag etc), repartizați în patru grupe: Under 7, Under 8, Under 9, Under 10-11. După trei ani de activitate, fondul de jucători s-a dublat, cuprinzând 120 de puști pasionați de “sportul rege”, repartizați în 8 grupe de vârstă (Under 5-7, Under 8, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14), toate angrenate în competițiile oficiale organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. În timp clubul s-a dezvoltat la toate palierele, bazându-se acum pe 6 antrenori, toți posesori de licență, Gheorghe Medrea, Marian Cristea, Mircea Țîrlea, Paul Coman, Florian Pintilie și Florian Brumaru.

În plus, pe lângă grupele care se pregătesc exclusiv la Săsciori s-au format noi grupe care se antrenează în Alba Iulia, Petrești, Sebeș și Lancrăm, punându-se în aplicare principiul “antrenamentul se face la locul de domiciliu al copilului”.

*Neînvinși la celebrul turneu de la Milano

Pentru a acumula experiență, micuții jucători de la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei au participat în acești trei ani la numeroase turnee amicale de pregătire, cum ar fi cele de la Cluj-Napoca, Hațeg, Turda, Sibiu, Reghin, Ungheni, Șura Mare, Săliște, Hunedoara, Orăștie sau Simeria. Tot în această perioadă, clubul s-a situat constant pe locuri fruntașe în întrecerile organizate de AJF Alba, devenind unul respectat de ceilalți competitori.

Fără tăgadă că cea mai importantă performanță reușită a fost în 2018, când grupa de 10 ani (2008) s-a clasat pe un meritoriul loc 5 la prestigiosul turneu internațional Milano Footbal Festival, ce a reunit formații de pe 5 continente, după 4 succese și o remiză (2-2, cu legendarul club Inter Milano). Tot în acel an, grupa 2005-2006 (Under 13) a fost prezentă la turneul zonal de la Cluj-Napoca unde a câștigat seria (contra campioanelor județelor Sălaj, Harghita și Satu Mare), pierzând finala cu Luceafărul “U” Cluj.

Anul trecut, în panoplia clubului au intrat două titluri de campioni județeni, la grupele Under 13 (2006-2007) – ce a participat la turneul zonal de la Timișoara – și Under 10 (2009). Tot anul trecut, două grupe ale clubului (Under 12 și Under 14) au fost prezente la puternicul turneul din Albena (Bulgaria), unde grupa Under 12 a încheiat pe poziția a 4-a, iar Claudiu Lăncrănjan a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

“Pe plan sportiv, au început să apară și rezultatele, dar menționăm că pe primul plan, am pus dezvoltarea corectă a copiilor din punct de vedere fotbalistic. Ne interesează și promovarea fair-play-lui prin sport, întrucât dorim să-i educăm pe elevii noștri în spiritul respectului față de competiție și ceilalți parteneri implicați în fenomen”, a spus antrenorul “Bebe” Brumaru.

În continuare, vă prezentăm numele câtorva talentați fotbaliști legitimați la ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei, jucători considerați de perspectivă de către antrenorii clubului, jucători despre care sperăm să mai auzim în viitor: *anul 2005: Ștefan Grosu (mijlocaș central), Gabriel Fleacă (fundaș dreapta); *anul 2006: Daniel Groza (portar), Teodor Fleacă (fundaș central), Tudor Gall (mijlocaș central), Ștefan Glonț (atacant), Nicolae Nistor (atacant); *anul 2007: Mihai Vintilă (mijlocaș central), Claudiu Lăncrănjan (mijlocaș lateral), Paul Lăncrănjan (mijlocaș lateral), Dorin Farkas (atacant); *anul 2008: Luca Cindroiu (fundaș dreapta), Fabian Rădac (mijlocaș central), Andrei Crețu (mijlocaș lateral), Sergiu Todea (atacant), Tudor Zoicaș (atacant), Raul Hudrea (atacant); *anul 2009: Alberto Vaida (fundaș central), Antonio Catană (mijlocaș central), Lucian Căian (atacant); *anul 2010: Luca Zamora (mijlocaș), Sebastian Postolache (fundaș stânga), Tudor Toma (atacant), Darius Tompi (atacant); *anul 2011: Răzvan Bâscă (mijlocaș), Ianis Titianu (fundaș), Paul Constantin (mijlocaș), David Moaleș (tacant); *anul 2012: Daniel Horoleț (atacant), Vlad Dican (atacant); *anul 2013: Mihail Paraschivescu (atacant).

“Mulțumim pentru sprijinul acordat autorităților locale (primarului comunei și Consiliului Local), părinților, sponsorilor, tuturor colaboratorilor și partenerilor clubului. Este un moment greu acum pentru toți, dar împreună vom reuși, însă trebuie să respectăm cerințele autorităților. Noi stăm în casă pentru că vrem ca povestea fotbalului să continue . De trei săptămâni desfășurăm antrenamente online“, a încheiat antrenorul Florian “Bebe” Brumaru.