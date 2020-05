Portarul albaiulian Dinu Moldovan abia așteaptă să înceapă Liga 1! ”Mi-e dor de fotbal, dar va fi trist fără spectatori”, afirmă goalkeeperul Chindiei Târgoviște

Dinu Moldovan, portarul originar din Alba Iulia, abia așteaptă să revină pe gazon, perioada petrecută departe de fotbal din cauza pandemiei de coronavirus fiind una extrem de dificilă.

Școlit în Spania, unde a plecat de la Școala de Fotbal “Ardealul” Cluj, acesta a evoluat ani buni la Espanyol Barcelona (2007-2012) și Ponferradina (2013-2018). “Ca om, la început nu am luat-o în serios, dar am conștientizat că situația devine gravă. Trăim vremuri grele, o situație greu de anticipat, o veritabilă criză mondială. Ne-am supus legilor, ne-am protejat. Teamă nu îmi este, doar că trăim o situație foarte ciudată și complicată, cu efecte dure, ce afectează totul, inclusiv economic”, a precizat fotbalistul legitimat la gruparea de lângă Turnul Chindiei.

Are în carieră și experiențe la echipe din țară precum Astra Ploiești, “U” Cluj, FC Voluntari, ACS Poli Timișoara, iar vara trecută a acceptat provocarea venită de la Chindia Târgoviște, nou promovată în Liga 1. Și dacă în prima parte a sezonului a strâns numai două întâlniri între buturile formației dâmbovițene, în 2020 a ieșit la rampă. A fost titular și integralist în toate cele șase jocuri disputate de formația pregătită de Viorel Moldovan, întreruperea campionatului, din pricina pandemiei de coronavirus găsindu-l într-un moment excelent. “În intersezon am acceptat propunerea în dorința de a mă reafirma, de a-mi găsi locul în Liga 1. La început a fost greu, am avut răbdare, mi-am așteptat rândul, am reușit să intru între buturi, eram într-o formă bună. Când totul era în regulă, dintr-o dată fotbalul s-a oprit”, a spus fotbalistul ce va împlini duminică, 3 mai, vârsta de 30 de ani.

Chindia Târgoviște este în play-out și se plasează pe penultima poziție a ierarhiei Ligii 1, cu 14 puncte, angrenată într-o luptă aprigă de evitare a retrogradării, blocarea fotbalului autohton venind după un meci disputat pe 8 martie, 1-1, la Ploiești, cu Sepsi Sf. Gheorghe. “Mi-e dor de fotbal, abia așteptăm să începem, deși va fi trist să jucăm fără spectatori. Pentru noi ca și club, era mai bine să nu se fi oprit fotbalul, ținând cont de obiectivul echipei”, a spus Dinu. Conform ultimelor informații, după 15 mai va fi permisă reluarea antrenamentelor în mod organizat, iar primele jocuri oficiale sunt fixate la începutul lunii iunie, dacă evoluția evenimentelor o va permite.

*Greu cu pregătirea în timpul stării de urgență

S-au strâns astfel mai bine de 7 săptămâni de pauză forțată, iar Dinu Moldovan s-a antrenat pe cont propriu, acasă, la Alba Iulia. A beneficiat de programul echipei, prin videoconferință, dar a mai diversificat activitatea fizică, individual (alergări și plimbări cu bicicleta în zona Micești) “Problema este că va fi greu după o așa perioadă lungă de întrerupere. E puțin să avem la dispoziție numai 2-3 săptămâni de pregătire. La mine nu sunt probleme din punct de vedere fizic, îmi revin repede. Mai complicat este cu pregătirea specifică postului, ca portar este foarte greu fără minge. O să conteze acest aspect pentru că una este să te antrenezi singur și alta e să lucrezi în colectiv”, a mai declarat portarul din Cetatea Marii Uniri, fost component al reprezentativei de tineret a României.

*În Spania e mult mai dificil

În această perioadă a ținut legătura cu persoane apropiate din Spania, inclusiv cu fratele său, și, din informațiile pe care le deține, crede că acolo situația este mult mai dificilă decât în România. “Din fericire nu am cunoștințe care să fie infectate cu COVID-19, s-au respectat regulile impuse de autorități. Pe de altă parte, lucrurile sunt mai grave în Spania, atât în privința efectelor pandemiei, cât și economic sau fotbalistic, cu contractele jucătorilor”, a admis goalkeeperul albaiulian, ce a strâns un deceniu în fotbalul iberic.