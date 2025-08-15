Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!

Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată de urgență la spital

Un cugirean în vârstă de 38 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut zdravăm în fața unui local situat la doi pași de centrul orașului Cugir.

Conform datelor oficiale, atacatorul, un cugirean în vârstă de 37 de ani, pe fondul consumului de alcool, a semănat panică printre clienți după ce s-a năpustit cu pumnii și picioarele asupra unui alt bărbat. Agresiunea s-a produs în jurul orei 00:10, la fața locului intervenit mai multe echipaje de Poliție, dar și o autospecială SMURD.

În urma agresiunii, victima a suferit mai multe răni și a fost transportată la Spitalul Orășenesc Cugir pentru a primi îngrijiri medicale.

Din fericire, rănile nu i-au pus viața în pericol, iar acesta nu a rămas internat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

