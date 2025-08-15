Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!
Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată de urgență la spital
Un cugirean în vârstă de 38 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut zdravăm în fața unui local situat la doi pași de centrul orașului Cugir.
Conform datelor oficiale, atacatorul, un cugirean în vârstă de 37 de ani, pe fondul consumului de alcool, a semănat panică printre clienți după ce s-a năpustit cu pumnii și picioarele asupra unui alt bărbat. Agresiunea s-a produs în jurul orei 00:10, la fața locului intervenit mai multe echipaje de Poliție, dar și o autospecială SMURD.
În urma agresiunii, victima a suferit mai multe răni și a fost transportată la Spitalul Orășenesc Cugir pentru a primi îngrijiri medicale.
Din fericire, rănile nu i-au pus viața în pericol, iar acesta nu a rămas internat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru orice comunitate creștină, hramul înseamnă o zi de sărbătoare deosebită, în care sunt cinstiți sfinții ocrotitori ai Bisericii. În județul Alba, în 15 august, trei mănăstiri își sărbătoresc hramul Adormirea Maicii Domnului: Mănăstirea Râmeț, Schitul […]
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: Câte vor fi construite și în ce stadiu este proiectul
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale individuale (6 unități […]
Criză în instituțiile statului! Reducerea cu 20% a personalului din Guvern riscă să blocheze administrația publică și să declanșeze un val de proteste fără precedent
O criză fără precedent poate izbucni în aproape toate instituțiile statului! Totul se datorează unor măsuri fiscale prin care se încearcă reducerea cu 20% a personalului din Guvern. Tensiuni majore în sectorul administrației publice din România, după ce premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cu 20% a personalului din Secretariatul General al Guvernului și instituțiile […]
Asociația Pro Infrastructură: În septembrie 2025 se termină banii de autostrăzi
În septembrie 2025 se termină banii de autostrăzi: Avertisment al Asociației Pro Infrastructură În septembrie 2025 se termină banii de...
PENSII 2025 | Retragerea sumei totale acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot fi consecințele
PENSII 2025 | Retragerea totală a sumei acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot...
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii...
Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide afaceri românești a luat naștere la sat, pe un utilaj construit artizanal
Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide...
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru...
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...