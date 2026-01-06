Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în procedură de atribuire

Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în atribuire

Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări aferent proiectului „Pod PE DJ 107, km 22+850, localitatea Colibi”.

Podul de la Colibi, comuna Ohaba, va traversa valea Secaș.

„Este o construcție cu o lungime de peste 30 de metri care va respecta toate standardele de siguranță și durabilitate”, anunța, în septembrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) – Teleac – Hápria – Straja – Berghin – Colibi – Secâșel – Cergáu Mare – Veza – Blaj – Sâncel – Lunca Târnavei – §ona – Jidvei – Sântâmarie – Cetatea de Baltă – limită județul Mureș are o lungime totalâ de 78 de kilometri.

La kilometrul 22+850, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia, drumul județean traversează valea Secaș, afluent de stânga al Târnavei, în care se varsă în amonte de Mihalț.

În prezent traversarea se face pe un pod un provizoriu cu o banda de circulație, exécutât în anul 2003, podul vechi de lemn, aflat într-o stare avansatá de degradare, fiind demolat.

Se vor realiza urmätorii parametri tehnici:

– Parte carosabilă 1 = 7,8m;

– Trotuare 2×1, Om;

– Clasa de încărcare LM1, LM4;

– Infrastructuri: două culei fúndate direct;

– Suprastructură din 8 grinzi cu corzi aderente cu armatură pretensionată preintinsă cu h=93cm si L=24,0m cu placă de suprabetonare;

– Placă de suprabetonare cu elemente de cale, trotuare bordure înalte și parapeți pietonali;

– Lungime pod L=30,10m;

– Elemente de racord cu terasamentele: plăcí de racordare și aripi din beton annat monolit;

– Protecție taluze cu zid din beton: 4x6m;

– Nr. deschideri: 1;

– Inălțime de liberă trecere sub pod: Im.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 3.426.748 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 30 ianuarie 2026.

