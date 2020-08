PNȚ-cd, Partidul Phralipe și Forța Naţională îl susțin pe albaiulianul Gabriel Pleșa pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia

Candidatul Alianței USR PLUS la funcția de primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, reușește în mod constant să convingă cât mai mulți albaiulieni să i se alăture.

După ce PNȚ-cd și Partidul Phralipe și-au manifestat susținerea pentru candidatura domnului Gabriel Plesa la Primăria Alba Iulia, cea mai recentă susținere pentru candidatura sa vine din partea domnului Ioan Mușuțean, președintele filialei județene a Partidului Forța Națională. Astfel, grupul de personalități care se alătură demersului politico-administrativ al candidatului USR PLUS se mărește, așa după cum era previzibil încă de la momentul în care Gabriel Pleșa și-a anunțat intenția de candidatură.

„Anunțarea candidaturii lui Gabriel Pleșa pentru funcția de primar al orașului nostru m-a bucurat foarte mult. Îl știu pe Gabi de atâția ani, mereu a fost un om onest și devotat intereselor cetățenilor și orașului. În plus, mă bucură că un om ca el, venit din mediul privat, decide să facă acest pas important. Experiența din afaceri la care a adăugat-o pe cea de consilier local și cea de viceprimar îl vor ajuta foarte mult. Candidatura sa este un câștig evident pentru politica albaiuliană și-i urez succes maxim”, a declarat Alin Popa, liderul PNȚ-cd Alba.

„Încă de la bun început am considerat că cel mai potrivit primar pentru Alba Iulia este domnul Gabriel Pleșa. Partidul nostru poate că-i face pe unii să zâmbească ostentativ în colțul gurii, dar îi asigurăm pe respectivii că noi am pornit în această competiție cu gânduri cât se poate de serioase și vom fi o forță de luat în seamă. Colaborarea cu domnul Pleșa, atât a mea personală, pentru că ne știm de foarte mult timp, dar și a partidului nostru, a fost mereu una fructuoasă, bazată pe respect reciproc și dorința de aface bine comunității. Îl susțin și îl susținem cu toate forțele pe domnul Pleșa pentru candidatura la funcția de primar al municipiului nostru. Doamne ajuta, să fie într-un ceas bun!”, a declarat Călin Pădurean, liderul Partidului Phralipe.

„La fel ca și alte formațiuni, avem și noi cercetările noastre sociologice la nivel de municipiu și județ. Iar în ultima vreme devine tot mai evident faptul că în ceea ce privește Alba Iulia cel mai bine plasat candidat este domnul Gabriel Pleșa. De asemenea, programul propus de domnia sa ni s-a părut și mie și colegilor cel mai bun program pentru oraș, iar în condițiile în care noi nu vom avea candidat la funcția de primar la Alba Iulia, decizia de a-l susține pe domnul Pleșa a fost una cât se poate de normală. Și, foarte probabil, această susținere va fi și pentru candidații USR PLUS la Consiliul Județean Alba. Nu am avut nicio negociere politică cu domnul Pleșa, dar această decizie de susținere este un mare pas înainte pentru perspectiva unui candidat valoros care să devină un primar foarte bun, pentru că primarul nu este al unui partid sau altul, el este al orașului. În plus, dacă există cineva care are şanse reale să implementeze proiecte sănătoase pentru comunitatea noastră, acel cinvea se numește Gabriel Pleșa și toţi ar trebui să ne strângem în jurul lui, fie că suntem de la partidul X sau partidul Y şi ar trebui să mergem pe această variantă”, a declarat și domnul Ioan Mușuțean.

Biroul de presă al USR Alba Iulia