PNL este obligat să returneze 14 milioane de lei după campania ,,Un ostaș în slujba țării”: A pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă

Partidul Național Liberal este obligat să restituie aproximativ 14 milioane de lei din subvenția primită de la bugetul de stat după ce a pierdut, pe data de 19 noiembrie, procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă.

Banii au fost folosiți în campania electorală pentru Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024.

,,PNL a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și trebuie să returneze 14 milioane de lei la bugetul de stat, bani folosiți iresponsabil în campania prezidențială!”, se arată într-o postare publicată de Alin Marina.

În ședința de miercuri, Curtea de Apel a respins demersul PNL, considerând că motivele invocate nu au fost suficient de solide pentru a justifica anularea măsurii decise de AEP:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a informat Curtea de Apel București.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI