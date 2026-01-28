PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă: Ce deficiențe au fost constatate

PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă

Mircea Severus Bîcu, director executiv adjunct la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a prezentat, miercuri, 28 ianuarie 2026, în Colegiul Prefectural al Județului Alba, situația controalelor desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă.

În perioada 25.11-30.12.2025, au fost constituite echipe de inspectori de specialitate care au verificat, modul în care sunt respectate cerințele sanitar veterinare din piețele agroalimentare, abatoare, unități de tranșare, unități de procesare, depozitare a alimentelor, carmangerii, măcelarii, magazine alimentare, supermartket-uri, unități de alimentație publică, pensiuni turistice, laboratoare de cofetărie-patiserie, depozite pentru legume fructe, unități de panificație și unități pentru fabricarea produselor zaharoase.

Astfel, în perioada menționată, au fost verificate 382 de unități, fiind aplicate 17 avertismente și 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 128.400 de lei.

Au fost retrase de la comercializare și confiscate 78 de kg de carne și produse din carne pentru care operatorii economici nu au putut demonstra proveniența (trasabilitatea) acestora.

Deficiențele constatate ca urmare a verificărilor au fost: manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar; nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite; nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare; depozitarea produselor în condiţii necorespunzătoare de temperatură; încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor.

În conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere,prevenire şi control în domeniul siguranţei alimentelor aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr.35/2016, în domeniul produselor alimentare de origine animală și non-animala au fost desfăşurate următoarele activităţi de control oficial şi prelevări de probe:

*Controale în unităţi înregistrate sanitar veterinar conform Ord. AN.S.V.S.A nr. 111/2008 efectuate de către personal de specialitate, 865 de controale în unităti care produc şi comercializează produse de origine animală și nonanimală;

*Controale în unităţi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare conform Ord. AN.S.V.S.A. nr. 57/2010 efectuate de către medici veterinari oficiali, 365 de controale oficiale/audituri/inspecții în unităti care sacrifică animale, produc şi comercializează produse de origine animală din raza de competenţă a D.S.V.S.A. Alba.

Au fost prelevate probe conform procedurilor legale în vigoare şi conform planificărilor din programul de supraveghere din domeniul siguranței alimentelor, pentru examene fizico-chimice, microbiologice, reziduuri și contaminanți.

În urma controalelor efectuate în unitatile înregistrate/autorizate sanitar veterinar au fost aplicate 90 sancțiuni din care 21 avertismente si 69 de amenzi contraventionale în valoare de 365.500 de lei.

