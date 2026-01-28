PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă: Ce deficiențe au fost constatate
PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă
Mircea Severus Bîcu, director executiv adjunct la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a prezentat, miercuri, 28 ianuarie 2026, în Colegiul Prefectural al Județului Alba, situația controalelor desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă.
În perioada 25.11-30.12.2025, au fost constituite echipe de inspectori de specialitate care au verificat, modul în care sunt respectate cerințele sanitar veterinare din piețele agroalimentare, abatoare, unități de tranșare, unități de procesare, depozitare a alimentelor, carmangerii, măcelarii, magazine alimentare, supermartket-uri, unități de alimentație publică, pensiuni turistice, laboratoare de cofetărie-patiserie, depozite pentru legume fructe, unități de panificație și unități pentru fabricarea produselor zaharoase.
Astfel, în perioada menționată, au fost verificate 382 de unități, fiind aplicate 17 avertismente și 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 128.400 de lei.
Au fost retrase de la comercializare și confiscate 78 de kg de carne și produse din carne pentru care operatorii economici nu au putut demonstra proveniența (trasabilitatea) acestora.
Deficiențele constatate ca urmare a verificărilor au fost: manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar; nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite; nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare; depozitarea produselor în condiţii necorespunzătoare de temperatură; încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor.
În conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere,prevenire şi control în domeniul siguranţei alimentelor aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr.35/2016, în domeniul produselor alimentare de origine animală și non-animala au fost desfăşurate următoarele activităţi de control oficial şi prelevări de probe:
*Controale în unităţi înregistrate sanitar veterinar conform Ord. AN.S.V.S.A nr. 111/2008 efectuate de către personal de specialitate, 865 de controale în unităti care produc şi comercializează produse de origine animală și nonanimală;
*Controale în unităţi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare conform Ord. AN.S.V.S.A. nr. 57/2010 efectuate de către medici veterinari oficiali, 365 de controale oficiale/audituri/inspecții în unităti care sacrifică animale, produc şi comercializează produse de origine animală din raza de competenţă a D.S.V.S.A. Alba.
Au fost prelevate probe conform procedurilor legale în vigoare şi conform planificărilor din programul de supraveghere din domeniul siguranței alimentelor, pentru examene fizico-chimice, microbiologice, reziduuri și contaminanți.
În urma controalelor efectuate în unitatile înregistrate/autorizate sanitar veterinar au fost aplicate 90 sancțiuni din care 21 avertismente si 69 de amenzi contraventionale în valoare de 365.500 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba
Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, miercuri, 26 ianuarie 2026, în jurul orei 13:05, jandarmii din Alba au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea unei persoane rămase blocate în zăpadă, la aproximativ 4 […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ: „O tânără care a prezentat o hemoragie masivă mai are nevoie de sânge”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 28 ianuarie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ. „O tânără care a prezentat o hemoragie masivă, din cauza unei sarcini extrauterine rupte, mai are nevoie […]
VIDEO | Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe magazine din oraș alimente, băutură și produse cosmetice
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe magazine din oraș alimente, băutură și produse cosmetice Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, au fost reținuți de polițiști pentru furt. Au sustras din mai multe magazine din oraș alimente, băutură […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul de economie Cristian Păun, despre execuția bugetară pe anul 2025: ,,S-a dovedit că majorarea taxelor nu dezvoltă România”
Profesorul de economie Cristian Păun, despre execuția bugetară pe anul 2025: ,,S-a dovedit că majorarea taxelor nu dezvoltă România” Execuția...
Care este calendarul competițiilor școlare regionale, naționale și internaționale din 2026. LISTE
Care este calendarul competițiilor școlare regionale, naționale și internaționale din 2026 Ministerul Educației a publicat. miercuri, 28 ianuarie 2026, listele...
Știrea Zilei
FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba
INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac…...
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în...
Curier Județean
PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă: Ce deficiențe au fost constatate
PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă Mircea Severus Bîcu,...
FOTO | Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba
Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba În urma...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...