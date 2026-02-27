Actualitate

Platformă electronică pentru licitația digitală și online a parcărilor de domiciliu într-un oraș din Transilvania

Primăria Oradea a prezentat, joi, 26 februarie 2026, un nou Regulament privind organizarea, administrarea și atribuirea parcărilor de domiciliu printr-o platformă electronică dedicată.

Această platformă permite locuitorilor să participe la licitații digitale și online pentru locurile de parcare de domiciliu, ceea ce ar elimina disputele și favorizarea în obținerea unui loc de parcare.

Procesul de rezervare și licitație se face exclusiv pe portalul online al Primăriei Municipiului Oradea (portal.parcari.oradea.ro), parte din secțiunea administrativă a site-ului oficial.

Cetățenii își fac cont, completează datele personale și informațiile despre mașină și pot selecta locurile de parcare libere din apropierea domiciliului (care se consideră într-o rază de aproximativ 150 m).

Dacă un loc este solicitat de o singură persoană, acesta poate fi rezervat automat. Dacă sunt mai mulți doritori, se organizează o licitație online, pornind de la prețul de 160 lei/an, cu pași de licitație de 50 lei.

Platofrma va lansată oficial pe 3 martie 2026.

foto: Primăria Oradea / Facebook

