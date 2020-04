Planuri schimbate radical din pricina pandemiei de coronavirus: tenismenul albaiulian David Manu – doar antrenamente de profil fizic, la domiciliu, și program competițional blocat

David Manu, talentatul tenismen albaiulian în vârstă de 15 ani (împlinită în 18 februarie), a fost obligat, din cauza pandemiei de coronavirus, să-și modifice din temelii planurile pentru acest an.

După participarea la Campionatele Naționale de iarnă Under 16, categoria superioară de vârstă, a urmat un loc trei pe tabloul de simplu la turneul național Under 16 Cupa TBC by Head de la București (a jucat și finala la dublu alături de Alexandru Giurea – Petroșani). A venit la rând un cantonament centralizat în Capitală, cu pregătire alături de antrenorii Andrei Mlendea și Lucian Nicolescu, preconizându-se luna trecută abordarea unui turneu în Slovacia, participare imposibilă din cauza unei accidentări la un deget, turneul anulându-se în cele din urmă din pricina evenimentelor legate de răspândirea COVID-19.

De la mijlocul lunii martie antrenamentele specifice “sportului alb” au fost stopate, iar pregătirea se axează pe latura fizică și se desfășoară doar la domiciliu, în Cetatea Marii Uniri. Toate competițiile de tenis de câmp sunt oprite (anulate sau amânate) până în 13 iulie la nivel intern și internațional, situație ce complică foarte mult acest an. Reluarea sportului, dacă va fi posibilă, se va face foarte târziu, raportat la un clasic program competițional dinainte stabilit, iar jucătorii se văd obligați să ia startul la turneele disponibile din vară încolo, așteptând decizii clare cu privire la modalitatea de întocmire a clasamentelor, pe baza cărora se stabilesc tablourile de concurs. “Mi-e dor de tenis, dar, cu siguranță în această perioadă cel mai important este să ascultăm recomandările autorităților, să rămânem în casă pentru a ne proteja sănătatea și să păstrăm o oarecare formă fizică”, a spus tenismenul legitimat la TC Sun Alba Iulia.

David, o veritabilă speranță a tenisului românesc, are un program strict în fiecare zi, în această perioadă, cu câteva ore dedicate anternamentelor: folosește bicicleta eliptică (aproximativ 18 kilometri parcurși), plus exerciții de gimastică și stretching (în jur de 60 de minute). “Este un timp bun și pentru meditații de tip yoga și, cum vremea o permite, ieșim în curte pentru sprinturi, sărituri, gimnastică, aruncări. Trebuie să ne adaptam la condițiile date și avem noroc că suntem sportivi ce practicăm sporturi de reacție și distanțe scurte fapt ce ne permite să ne desfășuram pe spatiu restrâns. Nu e de neglijat că toate acestea le fac împreună cu fratele meu Alexandru, ceea ce e și mai interesant și antrenant. Folosiți-vă imaginațua pentru a rămâne în formă fizică și psihică în această perioadă dificilă, pe care nădăjduim să o trecem cu bine”, a încheiat tenismenul albaiulian.

*2019 – rezultate internaționale notabile

Debutul competițional al anului l-a găsit pe David Manu la debutul unei noi etape de trecere la o nouă categorie de vârstă, Under 16, asta după ce, în 2019 (an în care a avut examenul de admitere la liceu) a obținut rezultate notabile. A fost selecționat în lotul României Under 14 (locul șase la European Summer Cup și poziția a 9-a la Campionatul Mondial de Juniori), a câștigat, la simplu, în Austria, la Bludenz; a jucat finala la simplu, în Slovenia, la Koper; a disputat finală la dublu, în Gran Canaria, alături de croatul Matej Dodig. De asemenea, în plan intern a jucat, la naționalele de vară de la Constanța, semifinală la simplu și a cucerit titlul la dublu