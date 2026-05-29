Petiție în Parlament pentru recunoașterea parteneriatului civil în România. Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea legală a cuplurile necăsătorite

Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite în România. O petiție în acest sens a fost depusă miercuri în Parlament, în semn de susținere pentru recunoașterea parteneriatului civil. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază, în prezent, doar soții.

Mișcarea a fost lansată de Asociația MozaiQ împreună cu creatoarea de conținut și activista Aluziva (Alina Greavu) și este susținută de 93 de organizații ale societății civile.

Inițiatorii campaniei spun că legalizarea parteneriatului civil ar asigura recunoașterea legală a sute de mii de cupluri necăsătorite din România și ar oferi acces la drepturi precum moștenirea, pensia de urmaș, stabilirea regimului bunurilor comune, dreptul de vizită în spital, luarea deciziilor medicale privind partenerul, imigrarea sau co-asigurarea.

„Acum 79 de zile, când am pornit această mișcare, nu știam dacă vom reuși să strângem în jurul nostru atât de mulți români. Iată că se poate! Sunt peste 100.000 de români care vor ca vocile lor să fie auzite. Clasa politică și specific parlamentarii nu mai pot ignora această temă”, a declarat Vlad Viski, președintele Asociației MozaiQ.

Potrivit organizatorilor, campania a fost susținută și de sute de creatori de conținut, actori, sociologi, regizori, psihologi, terapeuți și alte personalități publice.

Asociația MozaiQ susține că importanța unui cadru legal pentru parteneriatul civil este subliniată și de mai multe decizii ale instanțelor din România și Europa, inclusiv ale Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului, care arată că statul român are obligația de a recunoaște cuplurile necăsătorite. În prezent, proiectele legislative privind parteneriatul civil sunt blocate în Comisia juridică a Camerei Deputaților, potrivit organizatorilor campaniei.

România este una dintre ultimele țări din UE care nu recunoaște parteneriatul civil.

