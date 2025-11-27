Petardele periculoase, INTERZISE definitiv: Amenzi usturătoare sau închisoare pentru cei care nu respectă noile reguli

Începând de anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în ultimii ani foarte multe persoane s-au rănit în timp ce le foloseau. Cei care nu se vor conforma riscă amenzi usturătoare sau chiar închisoare.

Noile reglementări permit comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1, cele care prezintă un risc foarte scăzut. Este vorba despre artificii de brad şi alte articole asemănătoare. Pot fi vândute însă doar de personal autorizat şi doar către persoane care au cel puţin 16 ani.

Cele din categoria P1 au fost complet interzise. Este vorba despre acele artificii şi petade care puneau sănătatea în pericol. Acestea prezentau un grad de risc ridicat, sute de oameni ajungând în fiecare an în perioada Sărăbătorilor la spital.

Cine nu respectă noile prevederi este bun de plată. Amenzile pornesc de la 1.000 şi ajung până la 7.500 de lei pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor juridice, amenzile sunt cuprinse între 10.000 şi 75.000 de lei. Se pot deschide şi dosare penale şi de asemenea există şi o pedeapsă cu închisoarea prevăzută în noua lege, de la 1 la 5 ani.

Poliţiştii au început deja controalele. Până acum au făcut cel puţin 700 de verificări.

