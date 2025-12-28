Rămâi conectat

Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

Un număr de peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii neprielnice și a vântului puternic care bate în zonă. 

Mai exact, în acest moment sunt 852 de consumatori nealimentați cu energie electrică în comuna Poșaga. Echipele DEER Electrica au intervenit de urgență pe teren.

,,În comuna Poșaga, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase asociate avertizărilor Cod Roșu/Cod Portocaliu de vânt puternic, în acest moment sunt 852 de consumatori nealimentați cu energie electrică.

Echipele DEER Electrica sunt în teren pentru remedierea avariei, în vederea reluării alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Alba.

