Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență
Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență
Un număr de peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza vremii neprielnice și a vântului puternic care bate în zonă.
Mai exact, în acest moment sunt 852 de consumatori nealimentați cu energie electrică în comuna Poșaga. Echipele DEER Electrica au intervenit de urgență pe teren.
,,În comuna Poșaga, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase asociate avertizărilor Cod Roșu/Cod Portocaliu de vânt puternic, în acest moment sunt 852 de consumatori nealimentați cu energie electrică.
Echipele DEER Electrica sunt în teren pentru remedierea avariei, în vederea reluării alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul Un tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, este cercetat după ce a fost oprit în noaptea de 27-28 decembrie de oamenii legii. Ei au […]
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului unui ATV Un tânăr de 22 de ani, din Timișoara, a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital după ce s-a lovit într-un accident petrecut pe raza localității Arieșeni. El nu ar fi […]
Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști. A amenințat o femeie cu violența prin mai multe mesaje
Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști. A amenințat o femeie cu violența prin mai multe mesaje Un bărbat de 52 de ani a fost reținut după ce a trimis mai multe mesaje de amenințare cu acte de violență unei femei în vârstă de 48 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 decembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE
Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE În ultimele zile la...
Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut
Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut...
Știrea Zilei
VIDEO | Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur
Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene...
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
Curier Județean
Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență
Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic...
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
Politică Administrație
Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat
Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat Direcția...
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...