Peste 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități de la stat. Cum pot părinții să obțină banii

Fiecare copil cu dizabilități poate primi peste 7,900 de euro prin proiectul ,,Tech Assist”. Preînscrierea pentru e-vouchere a început, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale considerând că este ,,o şansă reală pentru mii de copii”.
,,Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilităţi. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul „Tech-Assist”. Este o şansă reală pentru mii de copii să fie mai independenţi şi pentru părinţi să ştie că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informaţi şi să aplicaţi, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a scris ministrul Muncii pe Facebook.
Totodată, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a anunţat că proiectul „Tech-Assist” are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor.
,,Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces. Această iniţiativă face parte din proiectul „Tech-Assist” şi are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor. 1 octombrie 2025, ora 10:00, începe etapa de preînscriere”, se precizează în anunţ.
Potrivit Agerpres, La acest program pot participa copiii minori care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil, sunt reprezentați legal de părinți sau tutori și nu au beneficiat, în ultimele 12 luni, de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.
Prin intermediul e-voucher-ului, pot fi achiziționate diverse produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, precum: scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software specializat, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia copilului.
Conform sursei citate, valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei, TVA inclus. De asemenea, se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului, precizează instituția.
Pentru obţinerea voucherului, procesul se desfăşoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online. Astfel, părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.
