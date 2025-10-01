Categoriile de persoane care beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Ce categorii de oameni beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Vaccinarea antigripală este recomandată de către Ministerul Sănătății, mai ales pentru persoanele din categoriile de risc. Acesta sublinează că sistemul este unul accesibil, cu rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis.

Peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări ca fiind vaccinate antigripal în sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025.

,,Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, se arată într-un răspuns transmis de Ministerul Sănătăţii pentru News.ro.

Compensarea integrală se acordă:

copiilor cu vârsta între 6 luni și 19 ani;

femeilor însărcinate.

De asemenea, beneficiază de compensare persoanele cu vârsta între 19 și 65 de ani, dacă se află în una dintre următoarele situații: boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice sau metabolice cronice; boli oncologice sau autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie ori pregătire pentru splenectomie; infecție HIV/SIDA; terapie imunosupresoare, transplant sau imunosupresie congenitală.

Alți beneficiari ai compensării integrale sunt: persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar și auxiliar de specialitate.

