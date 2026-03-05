Actualitate

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026

În luna ianuarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), precum și cei ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București au desfășurat 451 de misiuni de inspecție, în exercitarea atribuțiilor de control prevăzute de cadrul normativ în vigoare.

Inspectorii au monitorizat respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale licențiate, au realizat evaluări pentru acordarea sau respingerea acreditării furnizorilor și a licențelor de funcționare, precum și controale privind modul de acordare și gestionare a beneficiilor de asistență socială.

„Printre neregulile identificate de inspectorii ANPIS se numără neadaptarea căilor de acces și a grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilități, sența echipamentelor alternative de acces către etajele superioare în instituții publice sau neplata de către autoritățile locale a asistenților persoanelor cu handicap.

În urma controalelor, inspectorii au dispus 330 de măsuri de remediere și au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale în valoare 473.000 lei”, se arată într-n comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

5 martie 2026

De

Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă Lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă, în această perioadă fiind montate ,,panourile grătarului des în zona prizei de apă a barajului”. Operațiunea se desfășoară cu ajutorul unui elicopter, din cauza accesului dificil în zonă. […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

5 martie 2026

De

PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026 Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de […]

Citește mai mult

Actualitate

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

5 martie 2026

De

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț Prețurile de consum au continuat să crească la începutul anului 2026. În luna ianuarie, acestea au fost mai mari cu 0,86% față de decembrie 2025, majorări fiind înregistrate […]

Citește mai mult