PERCHEZIȚII în Alba Iulia într-un dosar de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice: Sunt vizate 2 instituții publice și domiciliile unor funcționari

Ioana Oprean

Târgul Grădinarului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

În cursul zilei de 27 martie 2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organe de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții domiciliare în patru locații situate pe raza municipiului Alba Iulia, dintre care două sunt sediile unor instituții publice cu atribuții de control, restul fiind domiciliile unor funcționari publici din cadrul acestora.

„Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul
prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

FOTO | VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

acum 19 ore

26 martie 2026

VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Duritate maximă și controale la sânge în privința balastierelor și exploatărilor de agregate minerale din Alba care funcționează ilegal, a anunțat, joi, 26 martie 2026, Marius Hațegan, […]

VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă

acum 22 de ore

26 martie 2026

Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă. Copiii învață să viseze din nou și își găsesc drumul spre o viață mai bună Sora Emilia Trif, călugărița care a conceput și a ridicat Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc […]

Păcănelele, INTERZISE în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc

acum 24 de ore

26 martie 2026

Păcănelele, interzise în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc Consiliul Local Cugir a aprobat în ședința de joi, 26 martie 2026 un proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc pe raza administrativ-teritorială a Orașului Cugir și aprobarea Regulamentului pentru […]

