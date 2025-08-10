Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat

Spre sfârşitul verii şi începutul toamnei, natura scoate din cămările ei cele mai puternice legume şi fructe, pentru a ne ajuta să trecem cu bine vicisitudinile sezonului rece care va veni. În zilele acestea de început de septembrie, câmpurile, viile şi livezile sunt pline de roade ale pământului, care se vor dovedi de un real folos celor care vor şti să profite de ele. Mai ales fructele de toamnă, în special pepenii roşii, sunt eroii noştri de astăzi, pe care ne grăbim să vi-i prezentăm.

Energizante şi depurative, aceste fructe îşi merită apelativul de „mături ale organismului”, deoarece prin ingerarea lor sunt introduse în organism cantităţi impresionante de lichide, care spală ca un torent toxinele. În plus, fiind întotdeauna consumaţi proaspeţi, pepenii roşii au acea forţă purificatoare specifică alimentelor vii.

Carte de vizită

Originile acestui fruct se află în Africa de Sud, în zonele semideşertice, unde şi acum cresc anumite varietăţi de pepeni sălbatici. Pentru populaţiile indigene, miezul roşu al pepenelui, care conţine aproape 95% apă şi restul zaharuri şi nutrienţi, a fost de nenumărate ori salvarea la vreme de secetă şi foamete.

De aceea, pepenele roşu a şi fost luat în cultură, cu 4000 de ani în urmă, când primele plantaţii au apărut pe valea Nilului. În Europa, acest fruct a pătruns încă din vremea antichităţii, diferitele sale varietăţi ajungând şi pe actualul teritoriu al României. Până acum jumătate de deceniu, varietatea cea mai răspândită avea culoarea cojii de un verde închis şi era aproape perfect sferică, fiind de curând înlocuită de pepenele cu coajă verde deschis, mai productiv şi mai rezistent.

Miezul pepenelui roşu este un cocktail de apă (aproape 95%) şi zaharuri naturale, cu un gust extrem de agreabil, „condimentat” cu fel şi fel de substanţe miraculoase, cum ar fi anumite enzime, acizi organici sau licopenul, o substanţă cu efect antioxidant, antitumoral şi reglator imunitar. De aici rezultă şi proprietăţile sale terapeutice: conţinutul mare de apă îl recomandă ca prieten al rinichilor şi al aparatului urinar, dar şi ca detoxifiant. Cu excepţia persoanelor cu insuficienţă renală, tuturor celor care au nevoie de detoxifiere le este recomandat, în această perioadă, consumul acestui fruct.

O farmacie într-un… pepene

Foarte mulţi „specialişti” consideră că miezul pepenelui nu este altceva decât apă, cu puţine zaharuri şi vitamine. Complet greşit! Într-adevăr, miezul pepenelui roşu conţine 95% apă, însă restul de 5% este de o complexitate fascinantă. De exemplu, culoarea aceea roşie, sănătoasă a pepenelui este obţinută de natură din nu mai puţin de patru pigmenţi, fiecare cu o valoare terapeutică extraordinară: licopenul este un pigment roşu cu un efect antitumoral remarcabil, betacarotenul are culoarea galbenă şi este important pentru piele şi ochi, zeaxantina e tot galbenă şi, totodată, este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi din lume, iar luteina are culoarea portocalie, fiind un elixir pentru sistemul cardiovascular.

Toţi aceşti pigmenţi dau culoarea aceea apetisantă miezului de pepene, dar şi o parte din efectele sale terapeutice. Pepenele roşu mai conţine nu mai puţin de şase vitamine (C, A, precum şi vitaminele B1, B5, B6 şi B7) şi patru minerale (potasiu, magneziu, cupru, mangan), esenţiale pentru funcţionarea organismului.

Cum alegem pepenele?

Asiguraţi-vă că pepenele pe care îl cumpăraţi este dintr-o sursă sigură. Interiorul său trebuie să fie roşu, zemos, gustul dulce, natural şi seminţele cât mai închise la culoare. Dacă vi se pare că fructul pe care tocmai l-aţi cumpărat are un gust mult prea dulce, uşor artificial, iar seminţele sunt albe, este mai bine să nu îl consumaţi.

Există posibilitatea că el să fi fost injectat înainte de a fi copt complet, tocmai pentru a-i îmbunătăţi aroma şi aspectul. De aceea este foarte important să rugaţi vânzătorul să vă încerce fructul înainte de a-l cumpăra. În acest mod puteţi observa dacă există anumite trăsături neobişnuite.

Pepenele roşu în consum

Doza minimă pentru a obţine beneficii de pe urma administrării miezului de pepene este de 350 de grame pe zi. De altfel, aceasta este şi porţia zilnică minimă recomandată de nutriţionişti, indiferent că este vorba de pepenele galben sau roşu. Deja, în această doză, concentraţia de vitamine şi de alte substanţe cu acţiune vindecătoare este suficient de mare pentru a obţine efectele scontate, de prevenire a bolilor. Pentru a vindeca, însă, anumite afecţiuni, este necesar să mărim mult doza şi să stabilim un anumit interval de timp de administrare. Altfel spus, avem nevoie de o cură.

Cura cu pepene roşu

Zilnic se consumă 1-2 kilograme de pepene, de regulă în mai multe reprize, cu aproximativ 30 de minute înaintea meselor principale. Pepenele se recomandă să fie bine copt, dulce şi să nu se evite consumarea părţii de miez din apropierea cojii. Aproape o treime din greutatea unui pepene este reprezentată de coajă, de aceea un pepene pentru o zi de cură trebuie să aibă în jur de 3 kilograme.

Tratamente interne

Nefrita, pielita, pielonefrita. Se consumă cantităţi mari de pepene (1-1,5 kg), într-o singură repriză. Apa organică pe care o conţine, dar şi anumite substanţe cu efect diuretic, antiinflamator şi stimulent imunitar, sunt un adevărat elixir pentru bolile de rinichi. Pe perioada curei (mai ales imediat după ingerarea pepenelui) se recomandă evitarea frigului şi a curenţilor de aer în zona bazinului.

Calculi renali (pietre la rinichi). Se recomandă cantităţi cât mai mari de pepene roşu (minimum 2 kilograme de miez pe zi). Cu trei zile înainte de a începe cura de pepene şi în ultimele trei zile de cură, se iau plante care sfărâmă calculii renali, aportul de apă de la pepene ajutând la eliminarea lor. Plantele care mărunţesc calculii renali sunt: frunzele de mesteacăn (Betula albă), frunzele de merişor (Vaccinium vitis idaea), răşină de pin (Pinus sylvestris), boabele de ienupăr (Juniperus communis). 1-2 ore după ce am consumat pepenele, vom ţine pe zona rinichilor o sticlă cu apă foarte caldă.

Reumatism. Cura cu pepene roşu este un purificator puternic, care poate fi combinat foarte bine cu proceduri externe pentru vindecare, precum şi cu gimnastica medicală recuperatorie. Se recomandă 12-20 de zile de cură de pepene roşu, pentru efectele sale detoxifiante şi antiinflamatoare articulare.

Contra acneei şi a bolilor infecţioase ale pielii. Se recomandă cura cu pepene roşu, vreme de două săptămâni, corelată cu o dietă pentru mărirea imunităţii, adică foarte bogată în verdeţuri, şi din care s-au eliminat alimentele suprarafinate (zahăr, făină albă, orez decorticat, îndulcitori artificiali). Simultan, se administrează suplimente imunostimulente, cum ar fi extractul de măslin sau ciuperca tibetană.

Contra psoriazisului, a bolilor de piele, precum şi contra alergiei. Se recomandă curele de minimum 4 săptămâni cu pepene roşu, asociate cu o dietă preponderent vegetariană. Pentru a intensifica procesele de vindecare, se ia de trei ori pe zi 1 linguriţă cu vârf de pulbere de trei-fraţi-pătaţi (Viola tricolor), pe stomacul gol, cu puţină apă.

Calculi biliari (pietre la bilă). Se iau seminţe de pepene roşu şi se usucă. Se dau prin râşniţa de cafea. Se ia în fiecare dimineaţă câte o linguriţă din această pudră, amestecată cu o lingură de ulei de măsline. Se administrează 10 zile la rând, dimineaţa, pe stomacul gol, şi se stă culcat 10 minute pe partea dreaptă. Tratamentul durează trei luni, câte zece zile din fiecare lună, la intervale regulate. Reţeta este foarte eficientă. În perioada tratamentului, se exclud prăjelile, grăsimile, alcoolul şi cafeaua.

Gută. Un tratament practic infailibil în această afecţiune este cel în care se consumă câte 2 kilograme de miez de pepene roşu zilnic, pe o perioadă de timp de minimum 20 de zile. Este o cură simplă, dar care mobilizează puternic sărurile acidului uric din ţesuturi şi ajută la eliminarea lor prin urină. În plus, prin efectul său antiinflamator, cura cu pepene ajută la rărirea, până la eliminare, a crizelor de gută, la redobândirea aspectului normal şi a mobilităţii articulaţiilor afectate.

Constipaţie. Se va consuma pepenele, toată porţia (1-2 kg), în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, fără a mânca apoi nimic vreme de minimum 4 ore. Prima masă va începe cu patru linguri de tărâţe de grâu înmuiate în apă şi, eventual, îndulcite cu miere. Apa şi fibrele alimentare, adică substanţele comestibile nedigerabile din compoziţia pepenilor, acţionează la nivelul intestinului gros ca un piston, împingând din acesta toate reziduurile.

Cura de slăbire. Deşi au un gust dulce foarte plăcut, pepenii roşii sunt, probabil, unul dintre cele mai bune alimente pentru a da jos kilogramele în plus. Ei sunt foarte săraci în calorii (un pepene de 3 kilograme are o valoare calorică mai mică decât o treime din raţia alimentară cotidiană), conţin fibre alimentare care rămân mult timp în stomac, împiedicând reapariţia senzaţiei de foame şi, în plus, au efect laxativ.

Pepenii roşii sunt cu adevărat un aliment pe care îl putem consuma fără limite cantitative şi fără teama că ne-am putea îngrăşa. Consumat înainte de mesele principale, el va limita drastic cantitatea de hrană pe care o vom ingera, acţionând astfel ca un reglator natural şi foarte plăcut al poftei de mâncare.

Tabagism. Se recomandă consumul zilnic de pepeni, câte 1-1,5 kilograme, pentru prevenirea şi combaterea efectelor nocive ale fumatului. Foarte bogat în vitaminele A şi C, dar şi în licopen, pepenele roşu este un excelent remediu antifumat. El este în mod excepţional recomandat femeilor care au fost fumătoare şi care se pregătesc să devină mame şi au nevoie de o detoxifiere rapidă şi energică.

Vitamina C. O doză de doar un kilogram de pepene roşu asigură aproximativ 160% din necesarul de vitamina C al unui adult. Persoanele care au un deficit din această vitamină vor consuma câte un kilogram de pepene roşu, minimum, vreme de două săptămâni. Această „supradoză” de vitamina C este extrem de favorabilă în afecţiuni cum ar fi alergia, astmul, virozele respiratorii, afecţiunile însoţite de febră şi de inflamaţie, în general.

