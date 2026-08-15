Pensionare anticipată 2026 | Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Domeniile în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege

Legislația în vigoare în România permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari se numără persoanele care au desfășurat activități în medii cu risc ridicat sau au acumulat un stagiu de cotizare peste limita stabilită de lege. În aceste cazuri, ieșirea din activitate se poate face fără diminuarea cuantumului pensiei.

Numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare nu este același pentru toate profesiile. Acesta diferă în funcție de domeniul de activitate, de perioada efectiv lucrată în condiții speciale sau deosebite și de condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie.

În ce situații poate fi redusă vârsta standard de pensionare

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard, fără diminuarea cuantumului pensiei. De acest drept beneficiază cei care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani.

De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Condițiile diferă însă în funcție de categoria profesională și de activitatea desfășurată.

În multe situații este necesară realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, însă pentru anumite categorii de salariați legislația stabilește reguli speciale privind stagiul de cotizare și perioada minimă lucrată în activitatea respectivă.

-Legislația mai prevede reduceri ale vârstei standard de pensionare și pentru alte categorii de persoane, în situațiile expres reglementate prin acte normative speciale.

Reducerea vârstei standard nu trebuie confundată cu pensia anticipată, deoarece sunt două drepturi diferite, reglementate distinct.

Pensia anticipată presupune diminuarea cuantumului pensiei

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau l-au depășit cu până la cinci ani. În această situație, cuantumul pensiei este diminuat în funcție de numărul lunilor cu care se solicită pensionarea înainte de termen și de stagiul de cotizare realizat peste cel complet.

De asemenea, reducerea aplicată în cazul pensiei anticipate nu poate fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.

Munca în condiții deosebite sau speciale poate reduce vârsta de pensionare

Una dintre cele mai frecvente situații în care angajații pot ieși mai devreme din activitate este reprezentată de desfășurarea muncii în condiții deosebite sau speciale. Aceste locuri de muncă sunt încadrate astfel deoarece presupun expunerea la factori de risc care pot afecta sănătatea sau capacitatea de muncă pe termen lung, precum noxe, radiații, temperaturi extreme, vibrații, presiune ridicată ori efort fizic intens.

Reducerea vârstei standard de pensionare se acordă în funcție de perioada lucrată în astfel de condiții și de categoria în care a fost încadrată activitatea. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), numărul anilor cu care se reduce vârsta standard de pensionare diferă în funcție de categoria profesională și de perioada lucrată în condiții speciale.

De exemplu, pentru anumite categorii de salariați, precum personalul navigant din aviația civilă, angajații din industria de armament, construcții navale și de mașini, exploatarea minereurilor, exploatări forestiere sau personalul care desfășoară activități privind siguranța circulației feroviare, legea prevede o reducere de până la 11 ani a vârstei standard de pensionare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în aceste activități.

-În această situație, reducerea nu este condiționată de realizarea stagiului complet de cotizare contributiv și nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de lege.

CNPP subliniază însă că această regulă nu se aplică tuturor persoanelor care au lucrat în condiții speciale. Dacă stagiul realizat în aceste activități este mai mic de 25 de ani, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă proporțional cu numărul anilor efectiv lucrați, conform prevederilor Legii nr. 360/2023. În aceste cazuri, beneficiul este acordat numai dacă este realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Ce locuri de muncă sunt încadrate în condiții speciale

Important: Condițiile nu sunt însă identice pentru toate profesiile. În funcție de activitatea desfășurată, legea stabilește stagii minime de cotizare sau perioade minime lucrate în condiții speciale, precum și reduceri diferite ale vârstei standard de pensionare.

Minerit și activități desfășurate în subteran

Beneficiază de reducerea vârstei de pensionare persoanele care au lucrat în unități miniere și și-au desfășurat activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de lucru. Tot în această categorie intră și mecanicii de locomotivă și ramă electrică de metrou, mecanicii ajutori și mecanicii instructori care lucrează în subteran.

Industria nucleară și activitățile cu expunere la radiații

Sunt încadrate în condiții speciale activitățile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele de expunere la radiații, precum și munca desfășurată în centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare în domeniul nuclear, fabrici de combustibil nuclear, instalații radiologice și centre de tratare sau depozitare a deșeurilor radioactive.

Personalul navigant din aviația civilă

Reducerea vârstei standard se acordă și personalului navigant din aviația civilă, inclusiv piloților de avioane și elicoptere, echipajelor de recepție în zbor, personalului de încercare și control în zbor, instructorilor din școli și aerocluburi, tehnicienilor care efectuează recepția aeronavelor, parașutiștilor și însoțitorilor de bord.

Lucrări cu explozibili și produse periculoase

Sunt încadrate în condiții speciale activitățile care presupun fabricarea, manipularea, transportul sau distrugerea explozivilor, pulberilor, munițiilor și produselor pirotehnice. Tot aici intră și operațiunile care implică manipularea substanțelor toxice, produselor chimice și petrochimice, cărbunelui și minereurilor în porturi.

Lucrări sub apă și activități offshore

Legea include în această categorie activitatea desfășurată de scafandri și chesonieri, precum și de personalul care lucrează pe platforme marine.

Exploatări forestiere

Printre persoanele care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare se numără cele care au desfășurat activități în exploatări forestiere, respectiv fasonatorii, corhănitorii, funiculariștii, tractoriștii, conducătorii de tractoare articulate forestiere și sortatorii, în condițiile prevăzute de lege.

Industria sticlei

Sunt încadrate în condiții speciale activitățile de alimentare manuală a cuptoarelor pentru topirea sticlei, exploatarea acestora și fabricarea fibrelor minerale artificiale și a fibrei de sticlă.

Metalurgie și siderurgie

Beneficiază de reducerea vârstei standard angajații care își desfășoară activitatea la furnale și în secțiile de laminare la cald, inclusiv cei implicați în încărcarea furnalelor, dozarea materiilor prime, epurarea gazelor, desulfurarea fontei, granularea zgurii, precum și în operațiunile de încălzire, laminare, presare, tăiere și finisare a metalelor.

Industria de armament

În această categorie sunt incluse activitățile privind fabricarea, manipularea și transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice, fabricarea munițiilor și a componentelor acestora, precum și operațiunile de distrugere sau delaborare a munițiilor încărcate cu substanțe explozive.

Construcții navale

Pot beneficia de reducerea vârstei standard persoanele care desfășoară activități precum control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare, zincare, vopsitorie, sudură, montarea și demontarea schelelor, lăcătușerie, tubulatură, polizare, mecanică și electrică de montaj.

Producerea energiei electrice și extracția cărbunelui

Sunt încadrate în condiții speciale activitățile desfășurate în termocentralele pe bază de cărbune și în unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct în procesele tehnologice.

Construcții de mașini

Persoanele care lucrează în turnătoriile de oțel, fontă și aliaje neferoase, în secțiile de forjă sau la turnarea cuzineților pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în condițiile prevăzute de lege. Același regim se aplică și inginerilor, subinginerilor și tehnicienilor care își desfășoară activitatea în secțiile de producție respective.

Exploatarea minereurilor

Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică și personalului implicat direct în activitățile de producție și în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice extracției minereurilor, în condițiile prevăzute de lege.

Activități artistice și siguranța circulației feroviare

Printre profesiile încadrate în condiții speciale se numără balerinii și soliștii de balet, acrobații, soliștii vocali de operă și operetă, precum și instrumentiștii care interpretează la instrumente de suflat. De asemenea, legea include și personalul care desfășoară activități privind siguranța circulației feroviare.

Lista completă a locurilor de muncă încadrate în condiții speciale este prevăzută la art. 28 și în anexele nr. 1-4 ale Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar detaliile privind activitățile din Anexa nr. 2 pot fi consultate în textul legii.

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