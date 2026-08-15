Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026: Cât valorează sprijinul și la ce benzinării poate fi folosit

Persoanele cu handicap grav sau accentuat care aleg în 2026 sprijinul pentru carburant nu mai primesc bonuri pe suport hârtie și nici decontarea cheltuielilor de transport. În locul acestora este utilizat un card alimentat cu sumele acordate de stat, iar beneficiarii pot folosi banii pentru alimentarea cu carburant sau, în cazul autoturismelor electrice, pentru alimentarea cu energie electrică.

Cât valorează sprijinul în 2026

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, între gratuitatea pentru transportul interurban și bonurile valorice acordate pe suport electronic, sub forma cardului de carburant. Valorile sprijinului nu s-au modificat, iar suma maximă anuală diferă în funcție de gradul de handicap.

Pentru persoanele cu handicap grav, valoarea maximă acordată într-un an este de 1.500 de lei. În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat, suma maximă anuală este de 750 de lei.

Cardul poate fi utilizat pentru alimentarea cu carburant, dar și pentru alimentarea cu energie electrică atunci când este vorba despre autoturisme electrice. Sprijinul este destinat persoanelor care aleg această facilitate în locul gratuității la transportul interurban.

La ce benzinării poate fi folosit cardul

Cardul de carburant poate fi utilizat la mai multe dintre principalele rețele de benzinării din România. Printre acestea se numără Petrom, OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil.

Totodată, prevederile permit folosirea cardurilor în toate societățile de distribuție a produselor petroliere de pe teritoriul României. În cazul autoturismelor electrice, cardurile pot fi utilizate la toate stațiile de alimentare a mijloacelor de transport electrice aflate pe teritoriul țării.

Astfel, sprijinul nu este limitat doar la alimentarea cu benzină sau motorină. Pentru beneficiarii care folosesc autoturisme electrice, aceeași facilitate poate fi utilizată pentru încărcarea vehiculului cu energie electrică.

Pentru ce autoturisme poate fi folosit sprijinul

Banii de pe card nu sunt condiționați exclusiv de faptul că autoturismul se află în proprietatea persoanei cu handicap. Bonurile valorice pot fi utilizate pentru un autoturism aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei acesteia, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului.

De aceste prevederi beneficiază și părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu handicap grav ori accentuat. Facilitatea se aplică inclusiv în baza unei măsuri de protecție specială stabilite potrivit legii.

Pentru utilizarea cardului, persoana cu handicap grav sau accentuat trebuie să prezinte actul de identitate. Cardul poate fi folosit astfel pentru alimentarea autoturismului în condițiile prevăzute pentru această formă de sprijin.

Cum se acordă banii

Acordarea bonurilor valorice se face la anumite intervale, în funcție de valabilitatea documentului care atestă încadrarea în grad de handicap. În cazul unui certificat cu valabilitate permanentă, bonurile valorice sunt acordate semestrial.

Pentru documentele care nu au valabilitate permanentă, acordarea se face trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice din perioada de valabilitate a documentului sau documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap.

Prin urmare, momentul la care sunt acordate sumele poate fi diferit în funcție de situația fiecărui beneficiar. Pentru persoanele cu certificat permanent există un mecanism distinct față de cele care au un document valabil pentru o perioadă determinată.

În cât timp este alimentat cardul

După depunerea cererii, cardul nu este alimentat imediat. Sumele sunt virate în termen de 60 de zile de la încheierea lunii în care a fost depusă cererea.

Cardurile se eliberează în a doua jumătate a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea. Beneficiarii trebuie, așadar, să țină cont de aceste termene atunci când solicită acordarea facilității.

Pentru obținerea sprijinului este necesară depunerea unei cereri la Direcția Generală de Asistență Socială. La momentul depunerii, solicitantul trebuie să prezinte documentele necesare în original.

Ce acte trebuie depuse

Printre documentele solicitate se află actul de identitate, precum și documentele prin care persoana este desemnată reprezentant legal sau documentul care face dovada reprezentativității. În funcție de situație, poate fi necesar și certificatul de naștere.

Documentele sunt prezentate în original la depunerea cererii. Facilitatea se acordă în urma solicitării persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute.

În cazul persoanelor care au certificat permanent, formularul nu trebuie completat în fiecare trimestru. Acesta se completează o singură dată pe an calendaristic sau la emiterea unui nou certificat de handicap.

Când trebuie depusă o nouă cerere

Există însă situații în care este necesară depunerea unei noi cereri. Acest lucru se întâmplă atunci când este emis un nou certificat de handicap, de exemplu după expirarea celui vechi, sau atunci când se modifică gradul de handicap.

O nouă solicitare este necesară și dacă beneficiarul dorește să schimbe opțiunea aleasă. Astfel, persoana poate trece de la transportul interurban gratuit la cardul de carburant sau invers.

Cererea trebuie refăcută și în cazul în care cardul este pierdut, furat sau uzat. De asemenea, schimbarea reprezentantului legal, a asistentului personal sau a altor date importante poate necesita o nouă cerere.

Schimbarea domiciliului reprezintă, la rândul său, una dintre situațiile în care trebuie depusă o nouă solicitare. Pentru persoanele cu certificat permanent, în lipsa unor astfel de modificări, formularul se completează o singură dată pe an calendaristic.

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