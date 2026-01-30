Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește

Guvernul analizează o posibilă revizuire a legislației privind pensionarea cadrelor militare, care ar putea aduce schimbări semnificative în ceea ce privește limita de vârstă.

Potrivit scenariilor aflate în discuție, autoritățile iau în calcul introducerea a două praguri distincte de pensionare, stabilite la 60 și 65 de ani.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că ieșirea simultană la pensie a unui număr mare de militari ar avea un impact negativ asupra bugetului.

„Dacă 4000 de oameni astăzi merg la pensie, Ministerul Apărării va plăti 4000 de pensii în plus și va plăti și 4000 de salarii pentru cei pe care îi va angaja în locul celor care pleacă la pensie. Deci va avea o cheltuială dublă, dându-le niște bani în plus”, a declarat ministrul, la Euronews.

Radu Miruță a declarat că aproximativ trei sferturi dintre militarii care întrunesc criteriile de pensionare optează, în prezent, pentru continuarea activității, chiar și în lipsa unor beneficii financiare suplimentare. Potrivit acestuia, datele arată o tendință clară de menținere în sistem a personalului eligibil pentru retragere.

Ministrul a subliniat că autoritățile nu au în vedere impunerea ieșirii la pensie a cadrelor militare, precizând că această opțiune voluntară demonstrează faptul că mulți militari percep rămânerea în activitate ca fiind mai avantajoasă decât retragerea.

În același timp, pe fondul dezbaterilor privind modificarea vârstei de pensionare, ministrul Apărării susține necesitatea creșterii nivelului soldelor, ca instrument de fidelizare a personalului și de consolidare a atractivității profesiei militare.

