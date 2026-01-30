Actualitate

Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește

Guvernul analizează o posibilă revizuire a legislației privind pensionarea cadrelor militare, care ar putea aduce schimbări semnificative în ceea ce privește limita de vârstă. 

Potrivit scenariilor aflate în discuție, autoritățile iau în calcul introducerea a două praguri distincte de pensionare, stabilite la 60 și 65 de ani.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că ieșirea simultană la pensie a unui număr mare de militari ar avea un impact negativ asupra bugetului.

„Dacă 4000 de oameni astăzi merg la pensie, Ministerul Apărării va plăti 4000 de pensii în plus și va plăti și 4000 de salarii pentru cei pe care îi va angaja în locul celor care pleacă la pensie. Deci va avea o cheltuială dublă, dându-le niște bani în plus”, a declarat ministrul, la Euronews.

Radu Miruță a declarat că aproximativ trei sferturi dintre militarii care întrunesc criteriile de pensionare optează, în prezent, pentru continuarea activității, chiar și în lipsa unor beneficii financiare suplimentare. Potrivit acestuia, datele arată o tendință clară de menținere în sistem a personalului eligibil pentru retragere.

Ministrul a subliniat că autoritățile nu au în vedere impunerea ieșirii la pensie a cadrelor militare, precizând că această opțiune voluntară demonstrează faptul că mulți militari percep rămânerea în activitate ca fiind mai avantajoasă decât retragerea.

În același timp, pe fondul dezbaterilor privind modificarea vârstei de pensionare, ministrul Apărării susține necesitatea creșterii nivelului soldelor, ca instrument de fidelizare a personalului și de consolidare a atractivității profesiei militare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și ”Bubico”, printre celebrele schițe scrise de el

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 ianuarie 2026

De

30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și ”Bubico”, printre celebrele schițe scrise de el Creatorul limbajului dramatic românesc, Ion Luca Caragiale, unul dintre clasicii literaturii române, alături de Mihai Eminescu și Ion Creangă, ne-a lăsat o operă cu particularități care o unicizează […]

Citește mai mult

Actualitate

30 ianuarie – Ziua Croissantului: Istoria neştiută a deliciosului produs de patiserie

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

30 ianuarie 2026

De

30 ianuarie – Ziua Croissantului: Istoria neştiută a deliciosului produs de patiserie Croissantul, unul dintre cele mai cunoscute produse de patiserie din lume, are o istorie extrem de controversată. În mod obișnuit, toată lumea atribuie acest produs tradiției patiseriei franceze, o „minunăție” gastronomică, însoțind cafeaua sau ceaiul, umplut cu branză, cu dulceață, ciocolată sau cremă de vanilie, consumându-se frecvent la […]

Citește mai mult

Actualitate

Mesaje pe Tiktok după ce un elev s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Și eu odată și-odată o s-o fac”. Părinții, avertizați să fie atenți la copiii lor

Mif Lorena

Publicat

acum 12 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Mesaje pe Tiktok după ce un elev care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Și eu odată și-odată o s-o fac”. Părinții, avertizați să fie atenți la copiii lor Pe platforma Tiktok au apărut mai multe comentarii îngijorătoare, iar conturile care au lăsat acele comentarii par a fi ale unor tineri. Aceste comentarii […]

Citește mai mult