PENSII 2026 | Fondurile de pensii private obligatorii din România, cel mai bun randament din istorie, anul trecut
În România, fondurile de pensii private obligatorii au înregistrat în 2025 cel mai mare randament din istorie.
Pilonul 2 al pensiilor private obligatorii din România a încheiat 2025 cu rezultate istorice, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Cele șapte fonduri au înregistrat un randament mediu de 19,2%, cea mai bună performanță anuală din aproape 18 ani de funcționare a sistemului. Activele nete administrate au atins 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde euro), în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului precedent, marcând un nivel record.
Creșterea puternică a valorii companiilor listate la Bursa de Valori București, unde fondurile Pilonului 2 investesc aproximativ un sfert din active, și evoluția favorabilă a titlurilor de stat românești, reprezentând aproape două treimi din investițiile fondurilor, au contribuit major la aceste rezultate. APAPR subliniază că aceste evoluții reflectă încrederea piețelor și a investitorilor în economia și finanțele României pe termen lung.
La finele anului 2025, aproximativ 8,4 milioane de români erau înscriși în Pilonul 2, dintre care 4,6 milioane contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, parte a contribuției CAS. Activele acumulate echivalează cu 10,5% din Produsul Intern Brut, iar circa 94% din bani sunt investiți în România, consolidând Pilonul 2 ca unul dintre cei mai importanți investitori instituționali locali și susținând finanțarea datoriei publice și accesul la capital pentru companiile autohtone.
O treime din activele nete, adică 75,4 miliarde lei, reprezintă câștig net obținut din investiții, peste contribuțiile colectate. De la înființarea sistemului în 2008, randamentul mediu anual al Pilonului 2 a fost de 8,3%, depășind cu mult rata medie anuală a inflației de 4,7%. Astfel, un român cu salariul mediu care a contribuit constant are astăzi în cont circa 55.662 lei, din care 36% reprezintă câștiguri din investiții. Peste 1,1 milioane de participanți au acum în conturi sume de peste 50.000 lei.
În 2025, fondurile Pilonului 2 au efectuat 300.000 de plăți către participanți și moștenitori, în valoare totală de 5,9 miliarde lei, dintre care 2,65 miliarde lei au fost plăți în anul precedent către 88.000 de beneficiari. Conform legislației, plățile se fac la pensionarea pentru limită de vârstă, invaliditate sau în cazul decesului participantului, cu opțiunea de a primi suma integral sau eșalonat, până la 60 de rate lunare.
Portalul pilonul2.ro și conturile online ale fondurilor permit accesul participanților la informații despre contribuții, istoricul investițiilor și valoarea acumulată.
În 2025, peste un milion de români au folosit aceste instrumente digitale pentru gestionarea pensiilor private.
