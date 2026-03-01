PENSII 2026 | Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei

Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că perioadele desfășurate în condiții grele pot fi asimilate condițiilor speciale de muncă doar în situația în care, la momentul respectiv, au fost încadrate oficial în grupa I sau II de muncă.

Aceasta înseamnă că românii care au muncit ani de zile în medii periculoase, precum mine, uzine, combinate, șantiere sau alte locuri cu praf toxic, zgomot extrem, temperaturi ridicate ori substanțe periculoase, dar nu au fost oficial încadrați, nu vor beneficia de recalcularea pensiei ca muncă în condiții speciale, conform Capital.

Problema afectează mulți pensionari care au lucrat în condiții dificile înainte de anul 2001, când grupele I și II de muncă erau recunoscute oficial. În numeroase cazuri, angajatorii nu au făcut demersurile necesare sau nu au trecut corect condițiile reale de muncă în acte.

Astfel, există persoane care au prestat munca grea, dar în documentele oficiale apar ca și cum ar fi avut muncă obișnuită. Mulți au sperat că aceste perioade vor fi totuși recunoscute la pensie, însă decizia ÎCCJ confirmă că doar încadrarea oficială contează, mai notează sursa citată.

Curtea de Apel Alba Iulia a raportat că pe rolul instanțelor se află foarte multe dosare legate de pensii, în special din județul Hunedoara, în zone cu minerit și termocentrale pe cărbune. Pensionarii solicitau recunoașterea muncii ca perioadă în condiții speciale, conform legii 263/2010, inclusiv pentru perioade înainte de 1 aprilie 2001. Analiza practicii judiciare a arătat însă că instanțele nu aplicau regulile în mod unitar, ceea ce a condus la clarificarea ICCJ.

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. i) şi alin. (4 indice 4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este asimilată condiţiilor speciale de muncă exclusiv perioada în care un salariat şi-a desfăşurat activitatea în grupa I şi/sau a II-a de muncă”, a decis ÎCCJ.

Conform deciziei ICCJ, pentru asimilarea muncii ca perioadă în condiții speciale se iau în considerare exclusiv perioadele în care salariații și-au desfășurat activitatea în grupa I și/sau a II-a de muncă.

Prin urmare, pensionarii care nu au fost încadrați oficial în aceste grupe vor avea pensia calculată ca pentru muncă normală, fără avantajele aferente muncii în condiții speciale. Această decizie afectează calculul pensiilor și marchează o pierdere pentru cei care au prestat muncă grea, dar nu au avut documentele oficiale corespunzătoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI