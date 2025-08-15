PENSII 2025 | Retragerea sumei totale acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot fi consecințele

PENSII 2025 | Retragerea totală a sumei acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot fi consecințele

Informațiile alarmante din spațiul public i-au făcut pe mulți români să ceară recent retragerea integrală a contribuțiilor acumulate în Pilonul II de pensii. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, avertizează însă că această opțiune poate fi dăunătoare pentru beneficiari.

Radu Crăciun susține că retragerea integrală a sumelor este mai puțin avantajoasă din punct de vedere fiscal

„Participanți care, de exemplu, au optat astăzi ca să-și retragă banii eșalonat, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă tot ce-au dat.

Asta pentru ei înseamnă un cont suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăților eșalonate”, a precizat președintele APAPR, potrivit Mediafax.

Importanța informării corecte a contribuabililor

Radu Crăciun subliniază că deciziile corecte trebuie luate pe baza unor informații clare și precise.

„Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor. Trebuie să-i ajutăm ca să ia decizii avizate și decizii corecte. Aș vrea, la început, să clarific două lucruri care mi se par foarte importante, mai ales că le-am văzut foarte mult timp rostogolite în spațiul public.

Prima clarificare este următoarea. Această lege are un impact neutru asupra sistemului de pensii private. În sistemul actual de plată a pensiilor, nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală, și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică.

Deci nu se pune problema aceea pe care am văzut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administratorul de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani”.

Fondurile de pensii, pregătite să facă față plăților

Referindu-se la capacitatea fondurilor de pensii de a onora plățile către beneficiari, Radu Crăciun a afirmat:

„Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți.

Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfulilor de plăți care vor veni”.

