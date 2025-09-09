PENSII 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 8 septembrie 2025 că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
Citește și: PENSII 2025 | Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale
„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Ilie Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul 3 de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.
Premierul a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge „într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste 5 sau 10 ani.
„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a precizat premierul.
