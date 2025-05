Pensii 2025 | Care este modalitatea de calculare a pensiilor după nouă formulă de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar

Procesul de recalculare a pensiilor are la bază, conform reprezentanților Ministerului Muncii, un agloritm complex de lucru și reprezintă o etapă esențială în corectarea inechităților existente în prezent la nivelul diferitelor categorii de beneficiari.



Legea nr. 360/2023 prevede un proces de recalculare a pensiilor aflate în plată, necesar în contextul în care acest act normativ reglementează o nouă formulă de calcul a pensiilor. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 144, pensiile stabilite pe baza legislației anterioare devin pensii în înțelesul acestei legi și se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință de 81 de lei.

„În procesul de reformă a sistemului public de pensii s-a urmărit corectarea inechităților existente în prezent între diferite categorii de beneficiari, asigurarea pe termen mediu și lung a sustenabilității și a predictibilității sistemului public de pensii, precum și o nouă formulă de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar care va asigura consolidarea legăturii dintre contribuția plătită și beneficiul acordat”, transmite MMFTSS.

Cum se calculează pensiile

Sistemul public de pensii se organizează și funcționează având ca principii de bază, printre altele, principiul stabilității asigurării la sistemul public de pensii, potrivit căruia pentru stagiul de cotizare contributiv realizat pentru o perioadă mai mare de 25 de ani se acordă un număr suplimentar de puncte.

Punctele de stabilitate se acordă pentru stagiile de cotizare contributive mai mari de 25 de ani. Astfel, potrivit art. 85 alin. (3) din actul normativ precizat mai sus, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:

-0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

-0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

-un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Stagiile de cotizare contributive sunt cele realizate în sistemul public de pensii.

„În procesul de recalculare a pensiilor stabilite conform legislației anterioare datei de 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, numărul total de puncte realizate se obține prin însumarea punctajelor anuale realizate cu numărul de puncte de stabilitate acordate în baza art. 85 alin. (3)”, explică reprezentanții ministerului.

Numărul total de puncte realizat reprezintă suma punctajelor anuale aferente:

-perioadelor de stagiu de cotizare realizat,

-perioadelor asimilate,

-perioadelor necontributive,

-stagiului potențial,

-numărului de puncte de stabilitate,

-noțiuni definite în cuprinsul legii.

Pensia acordată pentru muncă în condiții speciale sau deosebite Perioadele suplimentare acordate pentru desfășurarea activității în grupe superioare de muncă, respectiv condiții speciale și deosebite de muncă, nu sunt perioade contributive pentru care se acordă puncte de stabilitate.

Plata contribuției de asigurări sociale în procente diferite pentru activități încadrate în condiții speciale/deosebite de muncă sau grupe superioare de muncă a permis ca persoanele care au realizat stagii de cotizare în astfel de condiții să beneficieze pe lângă reducerea vârstei standard de pensionare, de majorarea punctajelor anuale cu:

-50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

-25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Pentru perioadele care reprezintă, conform legii nr. 360/2023, stagiu de cotizare realizat în locuri de muncă a căror condiții sunt deosebite sau speciale, se acordă perioade suplimentare, care constituie stagiu de cotizare în condiții normale, după cum urmează:

-4 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții deosebite;

-6 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții speciale.

În concluzie, perioadele suplimentare acordate, prin efectul legii, pentru activitățile realizate în condiții speciale și deosebite de muncă/grupe superioare de muncă sunt perioade necontributive și nu pot fi echivalate cu perioadele de vechime în muncă pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a datorat și plătit contribuție de asigurări sociale.

