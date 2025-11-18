Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie
Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie
De un sistem propriu, care se bazează pe vechime în serviciu și pe vârsta standard de pensionare, dar și pe particularitățile profesiei, care include activități desfășurate adesea în condiții grele sau riscante au parte cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statul special.
Legea actuală stabilește trei tipuri principale de pensii de serviciu: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată și pensia anticipată parțială. Acordarea fiecăreia depinde de situația profesională a militarului și de numărul de ani lucrați efectiv.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă cadrelor militare care îndeplinesc două condiții esențiale: să fi atins vârsta standard de pensionare și să aibă cel puțin 25 de ani de vechime efectivă, dintre care minimum 15 ani în serviciu.
Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, însă aceasta crește treptat, conform calendarului stabilit de lege.
Există și posibilitatea pensionării înainte de termen. Militarii pot solicita pensia anticipată dacă au aceeași vechime necesară pentru pensia standard, dar vârsta este cu 5 ani mai mică decât cea standard.
Această opțiune se aplică în cazul trecerii în rezervă din motive de reorganizare sau din cauza unei inaptitudini medicale stabilite oficial. Pensia anticipată parțială se adresează celor cu cel puțin 20 de ani de vechime totală, dintre care minimum 10 ani în serviciu.
Condițiile de acordare sunt similare celor pentru pensia anticipată, iar calculul se face în funcție de anii efectiv lucrați în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege. La atingerea vârstei standard, această pensie se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă.
