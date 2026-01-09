Rămâi conectat

Curier Județean

Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar vineri din cauza viscolului: Se intervine cu 49 de utilaje în teren. Rute alternative

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar vineri din cauza viscolului: Se intervine cu 49 de utilaje în teren. Rute alternative

Patru drumuri județene din Alba sunt închise temporar vineri, 9 ianuarie 2026, din cauza viscolului. Se intervine cu 49 de utilaje în teren pentru deszăpezire. Autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 49 de utilaje.

4 sectoare de drum sunt închise temporar din cauza viscolirii zăpezii:

1. BLOCAT: DJ 106 K (Daia Română – Vingard) ALTERNATIVĂ: DJ 106 I (Cunta – Berghin) și DJ 106 K (Sebeș – Daia Română)

2. BLOCAT: DJ 106 K (intersecție cu DJ 106 I – Ohaba) ALTERNATIVĂ: DJ 106 I (Cunta – Berghin) și DJ 106 K (Ohaba – Secășel)

3. BLOCAT: DJ 704 K (Săliștea – Vinerea) ALTERNATIVĂ: DJ 704 K (DJ 704, DN 7 Vinerea – Cugir) – DN 7

4. BLOCAT: DJ 704 A (de la postul de transformare zona Cânepei – Gălbenele portiune din fostul drum al Pianului denumit local) ALTERNATIVĂ: DN 7 – DJ 705 B și DJ 704 A

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

9 ianuarie 2026

De

Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani Părintele Daniel Ancuța, preot al parohiei Bălcaciu, protopopiatul Blaj, în perioada 1975-2016, a trecut la cele veșnice în seara zilei de joi, 8 ianuarie 2026. Slujba de înmormântare a părintelui Daniel va fi oficiată […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

9 ianuarie 2026

De

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului Beneficiarii de ajutor social au continuat și astăzi acțiunile de deszăpezire. Aceștia au acționat pe teren timp de mai multe zile la rând, după ce zăpada abundentă a acoperit mai multe zone din oraș. Astăzi, 9 ianuarie 2026, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Zlatna, cercetat de polițiștii din Vințu de Jos: A luat legătura cu fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

9 ianuarie 2026

De

Bărbat din Zlatna, REȚINUT: A luat legătura cu fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție. Este cercetat de oamenii legii Un bărbat, de 37 de ani, din Zlatna este cercetat de polițiștii din Vințu de Jos după ce a încălcat ordinul de protecție și a luat legătura cu fosta sa parteneră. Citește și: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade

9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până...
Actualitateacum 4 ore

WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat

WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

9 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul

Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul Cursurile...
Ştirea zileiacum 15 ore

Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie

Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate...

Curier Județean

Curier Județeanacum 18 minute

Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani

Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii...
Curier Județeanacum 46 de minute

FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului Beneficiarii de ajutor...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 24 de ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar

Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
Opinii - Comentariiacum o zi

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea