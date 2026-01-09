Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar vineri din cauza viscolului: Se intervine cu 49 de utilaje în teren. Rute alternative

Patru drumuri județene din Alba sunt închise temporar vineri, 9 ianuarie 2026, din cauza viscolului. Se intervine cu 49 de utilaje în teren pentru deszăpezire. Autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 49 de utilaje.

4 sectoare de drum sunt închise temporar din cauza viscolirii zăpezii:

1. BLOCAT: DJ 106 K (Daia Română – Vingard) ALTERNATIVĂ: DJ 106 I (Cunta – Berghin) și DJ 106 K (Sebeș – Daia Română)

2. BLOCAT: DJ 106 K (intersecție cu DJ 106 I – Ohaba) ALTERNATIVĂ: DJ 106 I (Cunta – Berghin) și DJ 106 K (Ohaba – Secășel)

3. BLOCAT: DJ 704 K (Săliștea – Vinerea) ALTERNATIVĂ: DJ 704 K (DJ 704, DN 7 Vinerea – Cugir) – DN 7

4. BLOCAT: DJ 704 A (de la postul de transformare zona Cânepei – Gălbenele portiune din fostul drum al Pianului denumit local) ALTERNATIVĂ: DN 7 – DJ 705 B și DJ 704 A

