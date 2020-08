Partidul Acțiunea Națională Alba are voinţa, soluţiile şi mai ales viziunea pentru a vitaliza și a aduce Municipiul Alba Iulia în parametrii normali

M-am stabilit în Alba Iulia după ce paşii vieţii m-au purtat în Cluj, unde am terminat Facultatea de Medicină Veterinară. Încă de pe băncile facultăţii, am lucrat pentru necuvântătoare, fiind de mic copil pasionat de acest domeniu, şi am învăţat că viaţa are prioritate. După terminarea studiilor am încercat să îmi găsesc un rost şi am deschis un cabinet veterinar, pe care îl am până în ziua de azi.

Am stat şi m-am uitat la ce se petrece în jurul meu, în oraşul în care locuiesc şi mi-am dat seama cu uşurinţă că este un oraş cu “probleme de sănătate”. Din cauza meseriei şi studiilor pe care le am, pot să îmi dau seama că asemeni unui organism viu funcţionează şi un oraş: cu artere de comunicare, cu organe cheie pentru metabolizarea nutrienţilor, transportul lor, transformarea lor, eliminarea substanţelor nefolositoare şi lista poate continua.

Semnele vitale ale oraşului sunt alarmant de dereglate, se stă câte 20-30 de minute în fiecare dimineaţă la intrarea în oraş dinspre Șard, există soluţii pentru fluidizarea circulaţiei, la fel ca în medicină. Spaţiile de recreere, spaţiile verzi ale oraşului, locurile de sport, adevăraţi plămâni ai urbei, crearea lor. Rezolvarea cu cap a problemei câinilor comunitari, nu cu bestialitatea de până acum, extinderea reţelelor de apă, gaz, electricitate (în zona în care locuiesc este organizarea de şantier de 15 ani!!!!! pentru curent electric). Acestea sunt doar o mică parte din semnele vitale ale unui oraş, parametrii care ne spun atât de limpede despre starea întregului. Cum arată un om care în zonele corporale ale extremităţilor (degete, nas, urechi) nu are vascularizaţie, inervaţie? Aşa este şi Alba Iulia, cu zonele limitrofe subdezvoltate sau prea puţin băgate în seamă.

Sunt sigur că partidul Acțiunea Națională Alba, din partea căruia candidez pentru funcţia de consilier local, are voinţa, soluţiile şi mai ales VIZIUNEA pentru a vitaliza şi aduce Municipiul Alba Iulia în parametrii fiziologici normali, pe care trebuie să îi aibă orice municipiu. Asistam la o întâlnire a consiliului local în urmă cu 6-7 luni de zile (aceeaşi problemă cu reţeaua electrică de pe strada Pădurii şi străzile adiacente) şi unul dintre viceprimari ne spunea că oamenii vin la ei doar ca să ceară şi să îşi arate nemulţumirile, şi nu vin să mulţumească. Aş vrea să îi răspund distinsului vice şi anume: ăsta este rolul primăriei, să rezolve problemele cetăţeanului de rând atunci când acesta se confruntă cu ele, iar mulţumirea (sau în cazul multora, nemulţumirea) se arată prin vot. Să îi mulţumeşti unuia pentru un lucru pe care el trebuie să îl facă este ca şi cum ai mulţumi bancomatului că îţi dă bani.

Să ne vedem la vot!

George POPA, candidat al Partidului Acțiunea Națională Alba la Consiliul Local Alba Iulia