Pagubele produse de urși, în creștere în județul Alba. Zonele cu cei mai mulți urși în 2025 și diferențele față de 2024
Pagubele produse de urși, în creștere în județul Alba. Zonele cu cei mai mulți urși în 2025 și diferențele față de 2024
Județul Alba se confruntă cu o presiune tot mai mare a populației de urs, iar datele oficiale arată o creștere atât a numărului de urși evaluați, cât și a pagubelor produse în anul 2025, comparativ cu 2024.
Cele mai afectate zone rămân fondurile cinegetice montane, unde diferența dintre efectivul optim și cel real este semnificativă.
În 2024 au fost raportate 88 de pagube produse de urși, în timp ce în 2025, până la 19 decembrie, numărul acestora a ajuns la 48.
Zone precum Ponor, Valea Lungă, Rimetea, Ampoița sau Ocoliș continuă să raporteze constant incidente, pe fondul unei prezențe ridicate a urșilor.
Evaluările indică o creștere a populației de urs în aproape toate fondurile analizate:
- 457 de urși evaluați în 2024
- 513 urși evaluați în 2025
Conform evaluării din 2025, cele mai mari concentrații de urși se regăsesc în:
- Vidolm (Trascău Hunting Club Sălciua) – 55 urși
- Poșaga (OS Muntele Mare) – 36 urși
- Șugag – 35 urși
- Prigoana – 29 urși
- Cugir – 17 urși
- Cânciu – 38 urși
În multe dintre aceste fonduri, efectivul optim este de doar 2–7 urși.
Astfel, printr-o comparație între 2024 și 2025, problema urșilor în județul Alba nu s-a atenuat, ci dimpotrivă, populația acestora este în creștere, iar pagubele rămân constante în mai multe zone din județ.
