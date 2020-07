(P) Ai grijă de grădina ta cu uneltele potrivite: scarificatorul

Chiar dacă arșița verii ne face să ne adăpostim la umbra aparatului de aer condiționat, este important să avem grijă de grădina noastră. În funcție de lucrurile pe care le crești, ai nevoie de diferite unelte care să îți ușureze munca. Unele dintre ele sunt sezoniere și au avantajul de a fi disponibile la prețuri mai bune în această perioadă. Scarificatorul este un astfel de exemplu.

Un scarificator de gazon este un instrument de grădinărit care este proiectat pentru a tăia prin sol, ajutând la eliminarea mușchiului mort și a altor resturi precum butași de iarbă. Acțiunea de tăiere a unui scarificator este alimentată fie cu electricitate, fie printr-o acțiune de împingere manuală și ajută, de asemenea, la aerarea solului, făcându-l mai sănătos, (aproape) lipsit de buruieni și mai durabil.

Consecințele netăierii și neîntreținerii corespunzătoare a gazonului pot fi devastatoare. Dacă butașilor de iarbă moartă și mușchiului li se permite să rămână pe suprafața gazonului, ei pot împiedica apa de ploaie să se scurgă adânc sub pământul care are ca mai mare nevoie. O mare parte din apă și umiditate se vor așeza pe gazon, făcându-l pe acesta foarte ud și să arate foarte rău. Stratul de iarbă moartă care se află deasupra unui gazon este uneori cunoscut sub numele de paie. Excesul de umiditate poate încuraja, de asemenea, creșterea mai multor mușchi, ceea ce înrăutățește problema.

Mod de folosire

Deci, acum că știi ce este de fapt un scarificator de gazon, să aruncăm o privire la câteva sfaturi de top despre cum poți folosi cel mai bine acest instrument de grădină.

Scoate resturile de pe gazon și aplică o substanță ucigașă de mușchi, scoate mușchiul mort înainte de a folosi un scarificator. Cu câteva săptămâni înainte de a-ți propune să folosești un scarificator de gazon, inspectează-ți peluza de orice mușchi sau resturi vii. Trebuie să scapi de acestea înainte de a face altceva. Folosind un ucigaș bun de mușchi, împrăștie substanța pe gazon, conform instrucțiunilor. Acesta este un pas foarte important, deoarece nu vei vrea să răsgândești sporii aerieni de mușchi vii în toată grădina cu un scarificator, încurajând o epidemie de mușchi!

Taie gazonul pe un nivel scăzut. Odată ce ești sigur că mușchiul a murit (ar trebui să arate negru sau maroniu și uscat), taie gazonul într-o zi uscată, pe un nivel scăzut. Dacă faci acest lucru înainte de a folosi scarificatorul, înseamnă că poți colecta iarba tăiată simultan la sfârșitul activității, înainte de a avea timp să facă rău.

Folosește scarificator pe un nivel înalt. Începeți să tai cu un scarificator de gazon pe un nivel înalt și treci deasupra suprafeței de câteva ori. Apoi repetă procesul în unghiuri, dar redu severitatea setărilor la fiecare trecere.

Aplică semințe de iarbă la final. Ca un supliment, poți alege să adaugi câteva semințe de iarbă la sfârșitul procesului, o idee grozavă dacă gazonul tău pare obosit. Apoi, trebuie să acoperi sămânța cu un amestec de puțin compus fin și nisip pentru a proteja semințele noi în timp ce acestea germinează. Această tehnică este adesea denumită „reînsămânțare”. Cu puțină atenție, iarba ta va arăta ca nouă în circa o săptămână.

Sezonalitatea unui scarificator

Momentul ideal pentru a folosi un scarificator de gazon poate varia în funcție de locația ta și de vreme, dar cel mai bun moment este momentul în care creșterea gazonului cea mai prolifică. Acest sezon de creștere este în mod normal toamna sau primăvara târziu. În ceea ce privește frecvența, o dată pe an este suficient în mod normal, sau mai des dacă gazonul tău este în stare proastă. Scarificarea gazonului poate atinge iarba și rădăcinile, așa că ar trebui să fii întotdeauna de partea prudentă.

Ce altceva poți folosi în afara unui scarificator de gazon?

Când îți scarifici gazonul, există de fapt alte instrumente pe care le poți folosi pentru a obține un rezultat similar, dacă nu identic. O greblă simplă de grădină este cea mai populară alternativă, permițându-ți să controlezi presiunea pe care o pui pe gazon cu un instrument mai ușor.

În funcție de dimensiunea gazonului, poți folosi o greblă mică pentru a îndepărta resturile și pentru a ajuta la aerarea solului. Există, de asemenea, o serie de instrumente combinate pe piață care încorporează un scarificator și un raclet care îți vor permite să alegi între cele două funcții. Dacă doar cauți să aerezi, atunci de ce să nu încerci doar un instrument de înțepat gazonul.

Grădina ta are nevoie de multe unelte pentru a străluci. Care sunt cele de care nu te poți lipsi?

