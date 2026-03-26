OFICIAL | Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul
Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul
Consiliul Local Alba Iulia a adoptat, joi, 26 martie 2026, cu unanimitate de voturi un proiect de hotărîre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” – post – mortem – halterofilului Andrei Socaci.
După vot aleșii locali au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Andrei Socaci.
Primarul Gabriel Pleșa a precizat că titlul ar putea fi decernat fiicei lui Andrei Socaci în cadru oficial cu prilejul Zilelor Municipiului Alba Iulia sau al altuit eveniment deosebit din municipiul-reședință de județ.
Andrei Socaci, s-a născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (judeţul Alba) și a decedat în data de 12 martie 2026, fiind un fenomen al halterelor.
A fost descoperit de antrenorul Stefan Sturza si legitimat initial la sectia de haltere a clubului Unirea Alba Iulia. S-a transferat apoi la Olimpia Bucuresti, dupa care a fost legitimat la CS Dinamo Bucuresti.
A îmbracat de nouă ori tricoul de campion al Romaniei si a stabilit 23 de noi recorduri nationale.
A cucerit nouă titluri la CM si CE de juniori, iar la seniori a obtinut 12 medalii mondiale, dintre care trei de aur, trei de argint si sase de bronz si 15 medalii continentale, dintre care patru de aur, cinci de argint si șase de bronz.
In 1984, la doar 18 ani, a cucerit o medalie de argint, la categoria 67,5 kg. la Jocurile Olimpice de la Los Angeles,
Dupa retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor la CS Dinamo Bucuresti, unde a descoperit și format multe generații de campioni.
A primit titlurile de Maestru al Sportului si Maestru Emerit al Sportului.
VIDEO EXCLUSIV | Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna: „Semnifică vechimea orașului”
Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna Primăria Zlatna a lansat marți,...
OFICIAL | Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul
Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul Consiliul Local Alba...
