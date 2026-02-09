Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, în finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino
Voleibalistul ocnamureșean Florian „Bela” Barta, a disputat finala Cupei Italiei la volei masculin, cu Trentino, echipa la care activează, pierzând în fața Veronei, care a dat lovitura.
Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în 2025! Diana Vereș și ocnamureșeanul Bela Bartha – cei mai buni jucători ai anului
Transferat acum 2 ani în Italia, centrul Florian Bartha (25 de ani), originar din Alba, a devenit primul român care a cucerit titlul în Italia, dar și medalia de argint la Campionatul Mondial al Cluburilor. Internaționalul „tricolor” a fost desemnat în 2025 cel mai bun voleibalist român de către Federația Română de Volei
Cel mai valoros campionat masculin de volei de pe mapamond a avut Final Four-ul Cupei Italiei, la Bologna, în Sala „Dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno”, cu 4 echipe: Perugia, Verona, Piacenza și Trentino .
În prima semifinală, Itas Trentino s-a impus greu cu Piacenza, în 5 seturi, scor 3-2 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11). În cealaltă semifinală, contrar așteptărilor, Verona (locul secund în campionat) a învins principala favorită, Perugia (prima poziție în ierarhia internă), cu 3-0 (25-19, 25-21, 25-19). În marea finală, echipa conaționalului nostru nu a avut nicio șansă, scorul final fiind Ranna Verona – Ittas Trentino 3-0 (25-21, 25-22, 25-20). A fost a zecea finală disputată de Trentino, care a reușit în 3 rânduri să cucerească trofeul.
Din păcate Florian Barta nu a jucat titular in niciuna dintre cele două partide disputate acest turneu, însă rămâne în continuare focusat pe celelalte obiective ale acestui sezon – campionatul (locul al treilea după 19 etape, la 8 „lungimi” de lider) și Liga Campionilor (locul secund în Grupa A). Trentino a resimțit din plin absența celui mai bun jucător italian al momentului, Alessandro Michieletto. Accidentat la spate, acesta absentează de câteva partide, iar acest lucru s-a văzut în finala Cupei Italiei.
