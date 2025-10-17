„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei

Primăria Ocna Mureș urmărește revitalizarea a peste 8500 mp de spațiu public al orașului, printr-un proiect de dezvoltare urbană integrată, regenerarea spațiilor neutilizate și punerea în valoare a potențialului turistic de care dispune orașul.

Edilii continuă astfel implementarea proiectelor de dezvoltare din ultimii ani care vizează îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Contractul de finanțare semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, va asigura bugetul necesar pentru creșterea aproape la nivel dublu a spațiului verde din oraș, dar și pentru derularea unei campanii de informare a cetățenilor, cu accent pe beneficiile proiectului și încurajarea utilizării noilor spații publice.

Proiectul contractat ”Ocna Mureș – verde. Revitalizarea și creșterea calității și atractivității spațiilor publice situate în principalele cartiere ale orașului – str. Aleea independenței, Brazilor, Mălinului”, are o valoare totală de 17,98 milioane lei, din care ADR Centru în calitate de Autoritate de Management a PR Centru acordă o finanțare nerambursabilă de 17,62 milioane lei. Bugetul solicitat de către beneficiar, va fi alocat din Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, prin Prioritatea: 8. O regiune atractivă, Acțiunea: 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.

Proiectul se va finaliza în 24 luni, respectiv în octombrie 2027, conform estimării beneficiarului.

„Comunitatea acestui oraș cu peste 12.000 de locuitori, a văzut în ultimii ani o dezvoltare și modernizare accelerată, datorită fondurilor europene și a eforturilor administrației locale. Proiectele de modernizare cu fondurile derulate prin ADR Centru, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 cu o aproape 30 milioane de lei, au dus la eficientizarea energetică a spitalului, la modernizarea școlii ”Lucian Blaga”, dar și la construcția a 2 blocuri de locuințe sociale și modernizarea a 18 străzi pe o lungime de 2,3km.

Aceste proiecte demarate în anii 2017-2018, au fost natural completate de succesul redeschiderii complexului balnear în 2023.

Actualul contract asigură peste 3 milioane de euro pentru a susține eforturile locale destinate creșterii calității vieții și a atractivității orașului Ocna Mureș. Crearea de noi spații publice urbane moderne, sănătoase, funcționale și vibrante va duce și la crearea de oportunități pentru interacțiune socială și la promovarea unui stil de viață sănătos.

Suntem siguri că de aceste spații publice urbane modernizate, amplasate în mai multe zone din oraș, se vor bucura atât locuitorii, dar și miile de turiști care vizitează facilitează complexul balneare și de agrement ale urbei”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Necesitatea implementării acestui proiect vine din cauza stării precare a spațiilor publice existente, caracterizate prin degradare, lipsă de funcționalitate și atractivitate redusă. Spațiile verzi actuale sunt neîntreținute, cu vegetație haotică și mobilier urban deteriorat și nu răspund nevoilor de socializare și recreere ale comunității. Obiectivul general al proiectului este de a revitaliza 8 spații din localitate, situate în principalele cartiere ale orașului pe străzile Str. Aleea Independenței, Brazilor și Mălinului – în vederea dezvoltării durabile și incluzive a comunității locale până în anul 2028.

Lipsa acută de spații verzi amenajate, mult sub standardele europene recomandate de 26 mp/locuitor, va fi corectată prin crearea a 7.861,91 mp de spații verzi noi, oferind beneficii multiple pentru sănătatea și bunăstarea populației.

Proiectul abordează și alte nevoi critice ale comunității, cum ar fi îmbunătățirea siguranței publice prin instalarea unui sistem modern de iluminat și camere de supraveghere, promovarea mobilității durabile prin amenajarea de alei pietonale și rastele pentru biciclete, etc

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de lucrări de amenajare a terenului și protecție a mediului, care includ tăierea arborilor necorespunzători, curățarea terenului, semănarea gazonului, plantarea de arbori, arbuști, plante perene și gard viu, precum și realizarea de alei pietonale din piatră și balustrade de protecție, amplasarea de mobilier urban – bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete și alte dotări – dedicate interacțiunilor sociale, activităților culturale și recreaționale.

Pentru creșterea funcționalității și siguranței zonelor, realizarea de instalații moderne: iluminat public, supraveghere video, rețea Wi-Fi și sisteme de irigații automatizate. Pentru opțiuni de stil de viață sănătos se vor mai amplasa ansambluri de joacă și echipamente de fitness, care vor transforma spațiile în zone atractive pentru recreere și sport.

Pe lângă lucrările de modernizare, în cadrul campaniei de informare prevăzută în proiect se vor distribui materiale tipărite rezidenților și se vor amplasa afișe în locurile publice frecventate din oraș. Pentru mediul online se va folosi site-ul primăriei și contul social-media.

Prin această campanie de informare, proiectul „Ocna Mureș Verde” va asigura nu doar transformarea fizică a spațiilor publice, ci și schimbarea mentalității comunității către o societate mai incluzivă și conștientă de nevoile tuturor membrilor săi.

Campania va fi completată de o suită de evenimente publice, tururi ghidate, interviuri pentru prezentarea beneficiilor ecologice ale noilor spații verzi, siguranța sporită în zonele de joacă pentru copii și a oportunitățile de socializare și recreere pentru toate vârstele.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI