O femeie amărâtă, de 80 de ani, din Alba, fără nici un venit, amendată cu 500 de lei pentru nepurtarea măștii de protecție

O femeie de 80 de ani din județul Alba a fost amendată în luna august 2020 cu 500 de lei de către polițiști, în Gara Coșlariu pentru nepurtarea măștii de protecție.

Femeia a contestat amenda în instanță motivând că nu știe să citească și solicită să fie iertată de fapta aceasta și să fie anulată plata datoriei de 500 de lei către stat deoarece nu are pensie de niciun fel, nu are venituri impozabile, nu are autorizație, are doar un ajutor social doar pentru o singură persoană. A precizat și că un nepot a fost amendat cu suma de 250 lei tot pentru că a fost găsit în gară, fără mască de protecție.

Contestația a fost respinsă ca tardiva pentru că a fost depusă după termenul legal de 15 zile.

„Din confirmarea de primire depusă la fila 25 în dosar, rezultă că petentei i s-a comunicat procesul – verbal contravențional la data de 25.09.2020, aceasta primind personal corespondența. Aceasta se coroborează cu plicul depus de însăși petenta la fila 7 în dosar și care poartă ștampila cu data de 25.09.2020. În drept, conform art. 248 C.proc.civ., instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Față de această dispoziție legală, instanța a apreciat că se impune soluționarea excepției tardivității formulării plângerii contravenționale, invocată de către instanță din oficiu, deoarece, în caz de admitere a acesteia, cercetarea în fond a cauzei devine inutilă, conducând la respingerea cererii.

Instanța reține că plângerea contravențională a fost depusă de petentă la data de 14.10.2020, cu depășirea termenului legal. Susținerile petentei potrivit căreia procesul – verbal a fost comunicat la data de 11.10.2020 și că la acea dată a procedat la înregistrarea plângerii contravenționale se impun a fi respinse ca neîntemeiate, deoarece nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă din dosar. Pentru aceste considerente, instanța va admite excepția tardivității formulării plângerii contravenționale, invocată de instanță din oficiu și va dispune respingerea plângerii contravenționale formulată de petentă”, se arată în motivarea instanței.