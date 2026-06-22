Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de acces

O companie din Sibiu va presta serviciile de proiectare a amenajării drumului de acces spre viitorul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic.

Valoarea contractului atribuit vineri, 19 iunie 2026, prin achiziție directă, de Consiliul Județean Alba este de 105.000 de lei (echivalentul a 20.724,37 de euro), fără TVA.

Proiectul de interes județean derulat de Consiliul Județean Alba prevede realizarea unui adăpost pentru până la 200 de animale, dar clădiri administrative și spații de îngrijire, pe lângă amenajările exterioare.

Consilierii județeni din Alba au adoptat, în primăvara anului 2026, un proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Câlnic pentru transmiterea unor terenuri în administrarea Consiliului Județean.

Demersul era necesar în vederea amenajării drumului spre viitorul adăpost pentru câini fără stăpân.

„Realizarea unui adăpost pentru câini reprezintă o necesitate urgentă, având în vedere obligațiile legale și responsabilitățile autorităților în protecția animalelor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, actualizată, orice formă de abandon sau cruzime asupra animalelor este interzisă, iar autoritățile locale au obligația de a gestiona populația de câini fără stăpân într-un mod uman și eficient.

Un adăpost special amenajat va permite respectarea acestor prevederi, oferind câinilor fără stăpân un spațiu sigur, hrană și îngrijire veterinară corespunzătoare, prevenind astfel situațiile de abandon și pericolele asociate acestora (boli, agresivitate, accidente rutiere). În plus, conform Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, administrațiile publice locale sunt obligate să implementeze măsuri eficiente pentru controlul populației canine, inclusiv prin înființarea și administrarea de adăposturi.

Pe lângă respectarea legislației, acest adăpost va contribui la siguranța publică și la protecția mediului, reducând numărul câinilor vagabonzi și promovând adopția responsabilă. Implementarea proiectului este, așadar, nu doar o obligație legală, ci și un pas esențial spre o comunitate mai sigură și mai responsabilă față de animale”, se menționează în referatul de specialitate întocmit de Direcția Gestionarea Patrimoniului, din cadrul Consiliului Județean Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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