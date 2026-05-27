Bacalaureatul se modifică din 2030: Ar putea fi incluse două probe de specialitate, probă nouă de competențe de bază și două limbi străine evaluate
Examenul de Bacalaureat ar putea suferi modificări importante începând cu anul 2030, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Educației și Cercetării în consultare publică. Printre cele mai importante modificări se numără introducerea unei probe noi pentru competențe de bază din afara profilului studiat, dar și evaluarea elevilor la două limbi moderne.
Ministerul propune ca viitorii absolvenți de liceu să susțină două probe scrise de specialitate, adaptate profilului și filierei urmate, dar și o probă suplimentară care să testeze cunoștințe generale din alte domenii decât cele studiate în mod principal.
În prezent, examenul de Bacalaureat include proba la limba română, proba obligatorie a profilului și o probă la alegere, iar elevii din școlile cu predare în limbile minorităților susțin și examen la limba maternă.
Apare o probă nouă pentru competențe din afara profilului
Una dintre cele mai importante schimbări propuse este introducerea probei F, dedicată evaluării competențelor de bază din afara specializării urmate de elev.
Astfel, elevii de la profil real ar putea susține examen la discipline din zona umanistă, precum:
-istorie;
-geografie;
-logică;
-psihologie;
-sociologie;
-economie;
-filosofie;
-religie.
În schimb, elevii de la profil uman ar urma să poată alege materii precum:
-matematică;
-fizică;
-chimie;
-biologie.
Ministerul susține că noua probă are rolul de a verifica nivelul competențelor generale și capacitatea elevilor de a înțelege noțiuni din mai multe domenii.
