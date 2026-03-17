Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Procedură de selecție a administratorilor în desfășurare. A fost publicată scrisoarea de așteptări

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Procedură de selecție a administratorilor în desfășurare

Primăria Alba Iulia a publicat, marți, 17 martie 2026 componenta inițială a planului de selecție a celor 3 administratori ai societății „Alba Iulia-Transport Local” și scrisoarea de așteptări a autorității tutelare – Consiliul Local Alba Iulia pentru administratorii noii companii de transport.

În 17 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat proiectul de hotărâre privind înnceperea procedurii de selecție și nominalizare a celor 3 administratori conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor legale (OUG 109/2011), autoritatea publică tutelară (Consiliul Local) trebuie să organizeze procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru cele trei poziții. Mandatul celor provizorii se încheie la data la care sunt desemnați oficial noii administratori.

„Alba Iulia Transport Local SRL” a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului pe 18 decembrie 2025.

În statutul inițial sunt trecuți ca administratori provizorii Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan. Aceștia conduc momentan societatea, până la finalizarea procedurii de selecție.

Admnistratorii desemnați în urma procedurii în derulare vor avea un mandat de 4 ani,

Societatea are ca principal obiectiv fumizarea unui serviciu public de transport sigur, accesibil și eficient, care să răspundă cerințelor de mobilitate urbană ale cetățenilor municipiului Alba Iulia precum și din zona periurbană.

Această inițiativă face parte dintr-o serie de măsuri menite să imbunătățească mobilitatea urbană, precum și calitatea vieții locuitorilor, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabile și cu proiectele de reabilitare și modemizare a infrastructurii rutiere municipale.

Societatea ”Alba Iulia Transport Local” SRL va avea un rol esențial in operarea și gestionarea autobuzelor electrice recent achiziționate, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea sustenabilității mediului.

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia se așteaptă ca societatea ”Alba Iulia Transport Local” SRL să adopte o conduită managerială bazată pe eficiență, transparență și responsabilitate, urmărind în mod constant îmbunătățirea serviciilor prestate către utilizatorii serviciului de transport public.

Societatea va fi responsabilă pentru dezvoltarea unui plan de afaceri realist, care să reflecte atât prioritățile comunității locale cât și capacitatea de a implementa măsuri de eficiență operațională și financiară, asigurând în același timp respectarea normelor legale și a standardelor de calitate”, se arată în scrisoarea de așteptări a autorității tutelare – Consiliul Local Alba Iulia pentru administratorii noii companii de transport.

