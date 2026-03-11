Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ 14 milioane de lei. Care este termenul de realizare a lucrărilor

Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în soluții sustenabile, anunțând, miercuri, 11 martie 2026, demararea proiectului „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 3000 kW în Municipiul Alba Iulia”, un pas important către un oraș mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.

Proiectul este finanțat în proporție de 100% din fonduri nerambursabile, prin Ministerul Energiei, valoarea contractului pentru realizarea investiției fiind de 13.940.738,10 lei fără TVA, cu o durată de implementare de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Lucrările vor fi realizate de asocierea Fla: sh Lighting Services SA și Albaco Exim SRL.

Contractul prevede realizarea etapelor de proiectare (PAC/DTAC, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Caiet de Sarcini), verificarea tehnică a proiectului, asistența tehnică din partea proiectantului, precum și execuția lucrărilor.

Prin acest proiect va fi instalată o nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW, care va contribui la alimentarea infrastructurii publice a municipiului cu energie curată.

„Investițiile în energie verde nu sunt doar proiecte tehnice, ci investiții directe în calitatea vieții albaiulienilor. Prin această nouă capacitate de producere a energiei solare, Alba Iulia face încă un pas către independență energetică, reducerea costurilor pentru bugetul local și protejarea mediului. Ne dorim un oraș modern, eficient energetic și responsabil față de generațiile viitoare.

Implementarea proiectului va contribui la reducerea emisiilor de carbon, optimizarea costurilor cu energia pentru infrastructura publică și consolidarea direcției strategice a municipiului Alba Iulia către un model de dezvoltare sustenabilă”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.

