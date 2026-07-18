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Codul rutier 2026: Șoferii ar putea pierde controlul accelerației la depășirea vitezei legale

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

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Codul rutier 2026: Șoferii ar putea pierde controlul accelerației la depășirea vitezei legale

Comisia Europeană analizează o tehnologie care ar putea schimba radical modul în care se conduce în Uniunea Europeană. Sistemul, aflat deocamdată în faza de analiză, ar putea limita automat viteza vehiculelor, împiedicând șoferii să depășească limita legală.

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Spre deosebire de actualele sisteme Intelligent Speed Assistance (ISA), obligatorii pe toate modelele noi comercializate în UE din iulie 2024 și care doar avertizează șoferul atunci când depășește viteza legală, noua tehnologie ar putea interveni direct asupra accelerației. Folosind date GPS, poziționare prin satelit, hărți digitale și camere video, sistemul ar reduce automat puterea motorului și ar limita viteza până la nivelul permis pe sectorul de drum.

Măsura este prezentată ca o posibilă soluție pentru reducerea accidentelor rutiere și a numărului de victime, însă ridică deja numeroase semne de întrebare. Una dintre cele mai importante preocupări vizează situațiile în care o accelerare rapidă este necesară pentru evitarea unui pericol sau pentru efectuarea unei depășiri în condiții de siguranță.

Motocicliștii ar putea fi printre cei mai afectați de o eventuală introducere a sistemului. Deocamdată nu este clar dacă motocicletele vor intra sub incidența noilor reguli, iar organizațiile din domeniu atrag atenția că limitarea automată a accelerației ar putea crea probleme în anumite situații din trafic.

Există și îndoieli privind fiabilitatea tehnologiei. Sistemele actuale ISA pot identifica greșit limitele de viteză, în special pe drumurile secundare sau în zonele cu restricții temporare, ceea ce alimentează temerile că intervenția automată asupra accelerației ar putea genera situații controversate.

În prezent, Comisia Europeană nu a prezentat nicio propunere legislativă oficială privind introducerea obligatorie a acestei tehnologii. Instituția explorează doar posibilitatea utilizării ei ca măsură suplimentară de siguranță rutieră, iar o eventuală implementare la nivel european este considerată puțin probabilă înainte de 2030.

Dacă proiectul va avansa, producătorii auto și autoritățile europene vor trebui să găsească un echilibru între creșterea siguranței pe șosele și păstrarea controlului șoferului asupra vehiculului, într-un subiect care se anunță unul dintre cele mai controversate din viitorul industriei auto.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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